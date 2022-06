Classifica MotoGp/ Mondiale piloti in vista del Gp Olanda 2022 (Assen)

CLASSIFICA MOTOGP: VERSO IL GP OLANDA 2022

La classifica MotoGp ci introduce all’undicesimo appuntamento della stagione: il Gp Olanda 2022, che si corre sul celebre circuito di Assen. L’università della moto, domenica 26 giugno, apre ufficialmente la seconda metà della corsa al titolo: dieci gare le abbiamo vissute, altre dieci restano (compresa questa). Qual è la situazione arrivando al Gp Olanda 2022 di MotoGp? Chiara, al momento: Fabio Quartararo al Sachsenring ha vinto la seconda gara consecutiva e la terza in stagione, ancora una volta ha approfittato della scarsa continuità dei suoi rivali e ha fatto il vuoto alle sue spalle, avvicinando il secondo titolo consecutivo.

I punti di vantaggi di Quartararo sono 34: il secondo nella classifica MotoGp è sempre Aleix Espargaró, che con una grande Aprilia non è riuscito a salire sul podio nelle ultime due gare (clamoroso l’errore in Catalogna) ma comunque è costante nel rendimento e infatti ha già 27 lunghezze su Johann Zarco, che zitto zitto si è portato in seconda posizione e, pur dovendo inseguire a distanza, sta provando a rimanere lì. Gli altri invece arrancano: attualmente, possiamo dirlo, sembra che la corsa al Mondiale piloti sia una questione tra Quartararo e Aleix Espargaró e che solo il Diablo possa perdere la sua doppietta personale, ma la classifica MotoGp sa essere imprevedibile…

CLASSIFICA MOTOGP: LE ALTRE POSIZIONI

Andiamo ora a valutare le altre posizioni nella classifica MotoGp avvicinandoci al Gp Olanda 2022 sul circuito di Assen. Detto dei primi tre, al quarto posto con 100 punti tondi troviamo Enea Bastianini: lo abbiamo detto più volte, il romagnolo ha vinto tre gare come Quartararo ma si trova a -72 dal francese, e questo deriva dal fatto che non conosce mezze misure. Per dire: nelle ultime tre gare, quelle che hanno fatto seguito alla vittoria in Francia, è finito per terra due volte consecutive e in Germania ha ottenuto soltanto un decimo posto, a conferma di come gli manchi ancora quella malizia sufficiente a portare a casa il risultato anche quando le cose (per lui o per la moto) girano meno.

Abbiamo poi in quinta posizione, nella classifica MotoGp, Brad Binder, che con 82 punti sta davanti alla coppia Ducati: il sudafricano ha sorpassato un Pecco Bagnaia che davvero sta vivendo una stagione complicata – soprattutto in relazione a quanto aveva saputo fare l’anno scorso – mentre è in ripresa Jack Miller, che settimana scorsa è salito sul podio. Continua invece la crisi profonda per i due della Suzuki: Alex Rins e Joan Mir hanno entrambi 69 punti nella classifica MotoGp e ormai vincere il Mondiale è pura utopia, vedremo però dove saranno in grado di arrivare al termine della stagione…

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 172

2. Aleix Espargaró (Aprilia) 138

3. Johann Zarco (Ducati) 111

4. Enea Bastianini (Ducati) 100

5. Brad Binder (KTM) 82

6. Francesco Bagnaia (Ducati) 81

7. Jack Miller (Ducati) 81

8. Alex Rins (Suzuki) 69

9. Joan Mir (Suzuki) 69

10. Miguel Oliveira (KTM) 64

11. Jorge Martin (Ducati) 61

12. Marc Marquez (Honda) 60

13. Luca Marini (Ducati) 52

14. Maverick Viñales (Aprilia) 46

15. Pol Espargaró (Honda) 40

16. Takaaki Nakagami (Honda) 38

17. Marco Bezzecchi (Ducati) 35

18. Alex Marquez (Honda) 26

19. Franco Morbidelli (Yamaha) 25

20. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 16

21. Darryn Binder (Yamaha) 10

22. Andrea Dovizioso (Yamaha) 10

23. Remy Gardner (KTM) 9

24. Raul Fernandez (KTM) 5











