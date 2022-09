Classifica MotoGp/ Mondiale piloti verso il Gp Aragona 2022 (18 settembre)

CLASSIFICA MOTOGP: BAGNAIA CI CREDE!

La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp Aragona 2022: si corre qui domenica 18 settembre, e la situazione si fa sempre più interessante. Mancano sei Gran Premi al termine della stagione, dunque abbiamo un totale di 150 punti come massimo che un singolo pilota può ottenere: Fabio Quartararo comanda ancora la classifica MotoGp, ma adesso il suo distacco comincia ad assottigliarsi e il merito è di un gigantesco Francesco Bagnaia, che ha vinto le ultime quattro gare e, scavalcando anche Aleix Espargaró al secondo posto della graduatoria, vede ora il campione del mondo in carica con un vantaggio di appena 30 lunghezze.

È un Pecco show che speriamo ovviamente possa continuare anche nel Gp Aragona 2022; sul circuito spagnolo però ci saranno altri protagonisti che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote ai due piloti che, possiamo dirlo senza timore di smentite, insieme al già citato Espargaró sono gli unici che possano realisticamente giocarsi il titolo Mondiale. Non resta dunque che rimanere nell’attesa del Gran Premio, per poi scoprire come sarà cambiata la classifica MotoGp: come già detto, che Bagnaia possa essere ancora più vicino a Quartararo dopo il Gp Aragona 2022 è una grande speranza che in questo momento ha dentro parecchia concretezza…

CLASSIFICA MOTOGP: LE ALTRE POSIZIONI

Cosa dire delle altre posizioni nella classifica MotoGp? In vista del Gp Aragona 2022, alle spalle dei tre già citati e che si contendono il titolo mondiale, troviamo un Enea Bastianini che avrebbe potuto essere molto più avanti ma che paga la discontinuità e qualche errore di troppo. Forse 73 punti di ritardo da Quartararo sono davvero eccessivi e il treno iridato è passato e scappato via, lo stesso a maggior ragione si può dire di Johann Zarco che rispetto a Bastianini ha 13 punti in meno, e ne ha due di vantaggio su Jack Miller.

Ci sono quattro Ducati nelle prime sei posizioni della classifica MotoGp: questo naturalmente dà ancora più lustro a quello che Quartararo e Aleix Espargaró sono riusciti a fare con Yamaha e Aprilia, due moto che alla vigilia del Motomondiale erano considerate inferiori alla casa di Borgo Panigale e hanno del resto confermato questo trend. Ora, vedremo quello che succederà in pista tra poco, quando finalmente si comincerà a correre per il Gp Aragona 2022…

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 211

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 181

3. Aleix Espargaró (Aprilia) 178

4. Enea Bastianini (Ducati) 138

5. Johann Zarco (Ducati) 125

6. Jack Miller (Ducati) 123

7. Brad Binder (KTM) 115

8. Maverick Viñales (Aprilia) 101

9. Alex Rins (Suzuki) 101

10. Jorge Martin (Ducati) 94

11. Miguel Oliveira (KTM) 90

12. Luca Marini (Ducati) 82

13. Joan Mir (Suzuki) 77

14. Marco Bezzecchi (Ducati) 68

15. Marc Marquez (Honda) 60

16. Takaaki Nakagami (Honda) 46

17. Pol Espargaró (Honda) 42

18. Alex Marquez (Honda) 35

19. Franco Morbidelli (Yamaha) 26

20. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 23

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 15

22. Darryn Binder (Yamaha) 10

23. Remy Gardner (KTM) 9

24. Raul Fernandez (KTM) 8

25. Stefan Bradl (Honda) 2

