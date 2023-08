CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti: Bagnaia sempre più leader! Gp Austria 2023 Red Bull Ring (19-20 agosto)

CLASSIFICA MOTOGP 2023: BAGNAIA ALLUNGA ANCORA

Francesco Bagnaia consolida ulteriormente il suo primo posto nella classifica MotoGp per quanto riguarda il Mondiale Piloti grazie alla vittoria nella Sprint del sabato pomeriggio al GP Austria 2023 sul circuito del Red Bull Ring. Sono di conseguenza altri 12 punti per il campione del Mondo in carica e per la Ducati, adesso Pecco Bagnaia si gode dunque il primato a quota 226 punti, con un margine adesso di 46 lunghezze nei confronti dello spagnolo Jorge Martin, che tocca infatti quota 180 punti con il terzo posto di oggi pomeriggio. Resta purtroppo fermo a 167 punti Marco Bezzecchi, che è rimasto coinvolto in una caduta e quindi scivola a -59 da Bagnaia.

Fa un bel passo avanti Brad Binder, secondo con la KTM nella Sprint di casa per la scuderia austriaca, però il sudafricano è 86 lunghezze dietro a Bagnaia, perché troviamo Binder a quota 140 punti dopo i 9 conquistati oggi. Sono andati a punti anche Alex Marquez, Jack Miller, Pol Espargaro (una soddisfazione in una stagione da incubo finora per lui), Aleix Espargaro, Maverick Vinales (dalle due Aprilia ci si attendeva invece di più) ed infine Franco Morbidelli, che porta l’unico punto del sabato alla Yamaha nella classifica MotoGp. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BAGNAIA IN TESTA

La classifica MotoGp 2023 verso il Gp Austria 2023 al Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg, che sarà il decimo atto della stagione (con questa gara saremo esattamente a metà), parla decisamente italiano innanzitutto grazie alla Ducati, che con i suoi centauri occupa le prime tre posizioni della classifica del Mondiale Piloti di MotoGp, a cominciare naturalmente dal primo posto del campione in carica Francesco Bagnaia, inseguito dallo spagnolo Jorge Martin e dall’altro italiano Marco Bezzecchi. La Ducati domina e la classifica MotoGp, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe risolversi in un duello interno a Borgo Panigale.

Nessuno ha ancora trovato la migliore continuità di rendimento, a cominciare da Francesco Bagnaia che non ha raccolto punti alla domenica in ben tre Gran Premi su nove, ma per il resto vanta quattro vittorie e due secondi posto più numeri eccellenti nelle Sprint, con tre vittorie, altrettanti secondi e un terzo posto nelle gare brevi del sabato. Silverstone ha visto invece uno “zero” al sabato ma poi un secondo posto alla domenica, di conseguenza Pecco ha 214 punti ed è al comando. Lo inseguono gli altri piloti Ducati, a cominciare da Jorge Martin che però è reduce da un modesto weekend inglese (doppio sesto posto) ed è quindi a -41 da Bagnaia a quota 173 punti. Naturalmente è ancora presto per fare calcoli, a maggior ragione considerando che nella MotoGp 2023 ci saranno le Sprint in ogni Gran Premio, quindi in palio ci sarà un massimo di 37 punti per ogni evento, però la classifica MotoGp ci sta già regalando indicazioni chiare con la Ducati sugli scudi e un margine significativo per l’iridato in carica.

CLASSIFICA MOTOGP 2023: ITALIA AL VERTICE

Esaminando la classifica piloti MotoGp 2023, emerge infatti che all’inseguimento di Bagnaia oltre a Jorge Martin c’è naturalmente Marco Bezzecchi, che in Gran Bretagna purtroppo è caduto alla domenica dopo l’eccellente secondo posto nella Sprint del sabato, ma è pur sempre terzo con 167 punti, due vittorie già in bacheca e appena sei lunghezze di ritardo da Martin per quanto riguarda la corsa al secondo posto. Spendiamo una citazione anche per Pol Espargaro, migliore pilota della Aprilia e reduce dalla vittoria a Silverstone, grazie alla quale il centauro iberico si è portato al sesto posto a quota 107 punti, pari merito con Luca Marini.

Il primo pilota che nulla ha a che fare con l’Italia nella classifica del Mondiale MotoGp è il sudafricano Brad Binder, che in sella a una austriaca KTM occupa il quarto posto a quota 131 punti dopo il terzo posto in Gran Bretagna, ma il suo ritardo dal primato di Bagnaia è pur sempre di ben 83 punti, poi però riecco la Ducati con Johann Zarco al quinto posto. È comunque da considerare apprezzabile la crescita della KTM, che si prende il ruolo di seconda forza del Mondiale MotoGp 2023 anche grazie all’ottavo posto di Jack Miller a quota 90 punti, in una MotoGp sempre più “europea” anche per quanto riguarda i Costruttori, considerando appunto pure l’Aprilia che ha pure Maverick Vinales per chiudere la top 10 alle spalle dell’ennesima Ducati, quella di Alex Marquez.

CLASSIFICA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 226

2. Jorge Martin (Ducati) 180

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 167

4. Brad Binder (KTM) 140

5. Johann Zarco (Ducati) 122

6. Aleix Espargaro (Aprilia) 110

7. Luca Marini (Ducati) 107

8. Jack Miller (KTM) 95

9. Alex Marquez (Ducati) 81

10. Maverick Viñales (Aprilia) 76

11. Fabio Quartararo (Yamaha) 65

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 60

13. Augusto Fernandez (KTM) 49

14. Alex Rins (Honda) 47

15. Miguel Oliveira (Aprilia) 40

16. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 37

17. Takaaki Nakagami (Honda) 34

18. Enea Bastianini (Ducati) 18

19. Marc Marquez (Honda) 15

20. Raul Fernandez (Aprilia) 14

21. Daniel Pedrosa (KTM) 13

22. Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23. Jonas Folger (KTM) 9

24. Pol Espargaro (KTM) 8

25. Danilo Petrucci (Ducati) 5

26. Joan Mir (Honda) 5

27. Michele Pirro (Ducati) 5

28. Stefan Bradl (Honda) 5











