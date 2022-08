Classifica MotoGP/ Mondiale Piloti verso il Gp Gran Bretagna 2022 Silverstone

La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp Gran Bretagna 2022, il tradizionale appuntamento sul circuito di Silverstone che in questa stagione assume un valore particolarmente significativo, dal momento che sarà la ripartenza dopo ben oltre un mese di sosta. Siamo già al dodicesimo atto di una stagione iniziata in modo particolare e con ritmo intenso, ma adesso è bene chiarire quali siano attualmente i rapporti di forza in questa classifica MotoGp, perché magari il tempo ha creato qualche “buco” nella memoria dopo cinque domeniche consecutive senza alcun Gran Premio e di conseguenza sei settimane di pausa.

In testa alla classifica del Mondiale Piloti della MotoGp troviamo un grandissimo nome, cioè il campione del Mondo in carica Fabio Quartararo che in sella alla sua Yamaha ha raccolto finora 172 punti nonostante sole due vittorie, cioè quella ottenuta a fine aprile a Portimao e poi le due consecutive di Barcellona e Sachsenring a giugno, seguite però dallo “zero” ad Assen che ha riacceso le speranze degli inseguitori. Olanda a parte, Quartararo sta comunque trovando una più che discreta continuità, così ecco il primo posto nella classifica MotoGp, anche se la Yamaha non brilla particolarmente e di conseguenza il campione in carica non può dormire sonni tranquilli – ma se la concorrenza non si sveglia…

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Gli inseguitori non sono comunque debellati nella classifica MotoGp, a cominciare dallo splendido spagnolo Aleix Espargaro, che ha raccolto 151 punti fino a questo momento in sella alla sua Aprilia, soprattutto grazie al grande exploit in Argentina, quando ha colto la sua prima vittoria partendo dalla pole position, altra prima volta per l’Aprilia in MotoGp. Adesso Espargaro è dietro di 21 lunghezze al francese, chissà se la casa di Noale potrà davvero coltivare ambizioni di giocarsi il titolo iridato. Espargaro però dovrà fare un ultimo salto di qualità, chi vuole vincere il Mondiale infatti non può sbagliare a contare i giri di una gara come al Montmelò…

Seguono nella classifica MotoGP altri nomi di livello, tuttavia già decisamente più staccati, a cominciare da Johann Zarco, che occupa la terza posizione nel Mondiale Piloti di MotoGp con 114 punti, dunque un passivo di ben 58 lunghezze rispetto al suo connazionale. C’è invece da mangiarsi le mani per la situazione di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, vincitori di tre Gran Premi a testa proprio come Quartararo ma rispettivamente al quarto e quinto posto con 106 e 105 punti a causa di un andamento probabilmente troppo altalenante per provare a coltivare il sogno iridato. Bastianini tutto sommato può consolarsi pensando che le aspettative di inizio stagione non erano di certo così alte, per Bagnaia invece la situazione è ben più pesante, anche se il successo di Assen ha contribuito almeno a riaccendere una speranza anche per Pecco.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 172

2. Aleix Espargaró (Aprilia) 151

3. Johann Zarco (Ducati) 114

4. Francesco Bagnaia (Ducati) 106

5. Enea Bastianini (Ducati) 105

6. Brad Binder (KTM) 93

7. Jack Miller (Ducati) 91

8. Joan Mir (Suzuki) 77

9. Alex Rins (Suzuki) 75

10. Miguel Oliveira (KTM) 71

11. Jorge Martin (Ducati) 70

12. Maverick Viñales (Aprilia) 62

13. Marc Marquez (Honda) 60

14. Marco Bezzecchi (Ducati) 55

15. Luca Marini (Ducati) 52

16. Takaaki Nakagami (Honda) 42

17. Pol Espargaró (Honda) 40

18. Alex Marquez (Honda) 27

19. Franco Morbidelli (Yamaha) 25

20. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 18

21. Darryn Binder (Yamaha) 10

22. Andrea Dovizioso (Yamaha) 10

23. Remy Gardner (KTM) 9

24. Raul Fernandez (KTM) 5











