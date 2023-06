Classifica MotoGp/ Mondiale piloti verso il Gp Italia 2023 Mugello: duello Bagnaia-Bezzecchi! (10 giugno)

CLASSIFICA MOTOGP: VERSO IL GP ITALIA 2023 AL MUGELLO!

Torna finalmente l’appuntamento con la classifica MotoGp: non si correva da un mese nel Motomondiale, ma sabato 10 giugno sarà il momento in cui il Gp Italia 2023 ci farà compagnia con la Sprint Race. Dunque, la classifica MotoGp come sempre si sdoppia: oggi verranno assegnati i punti dimezzati della prima mini-gara, domani invece il Gran Premio vero e proprio e il fatto che siamo sul tracciato del Mugello, dove lo scorso weekend si è corso per la Superbike, contribuisce naturalmente ad aumentare le aspettative, anche perché nella classifica MotoGp ci sono due italiani al comando.

In questo momento, mentre ci lanciamo verso il Gp Italia 2023, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi sono separati da un solo punto: 94 per Pecco campione del Mondo in carica e ancora largamente favorito per fare il bis, 93 per un Bezzecchi che sta trovando grande fiducia e, lui pure in sella a una Ducati anche se non ufficiale, va a caccia della gloria. Staremo a vedere come cambierà la situazione nella classifica MotoGp a cominciare da oggi, intanto però possiamo fare qualche altra rapida considerazione sullo scenario con il quale si arriva alla Sprint Race del Mugello.

CLASSIFICA MOTOGP 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora della classifica MotoGp che ci lancia verso il Gp Italia 2023, dobbiamo dire che al Mugello potrebbero esserci dei piloti in grado di avvicinare la vetta e magari anche andare a prendersela. Se il duello per la leadership è appassionante, non sono tagliati fuori terzo e quarto della classifica: anche Brad Binder e Jorge Martin sono separati da un punto, rispettivamente 81 e 80 e dunque non troppo lontani da Bezzecchi e Bagnaia, che devono stare attenti soprattutto perché quest’anno i rischi di cadute e contatti sono aumentati esponenzialmente, e dunque gli zero possono sempre capitare.

Troviamo poi la Ducati di Luca Marini al sesto posto nella classifica MotoGp, anche lui sta acquisendo sempre più consapevolezza nei suoi mezzi; la prima Aprilia è quella di Maverick Viñales che ha ritrovato un po’ di competitività, alle sue spalle c’è un Fabio Quartararo che a differenza dello scorso anno non riesce a mascherare i limiti della sua Yamaha ufficiale, e verosimilmente si dovrà accontentare di qualche piazzamento (non da escludere il podio). Per il resto, atteniamoci a quello che ci racconterà la pista del Mugello nel Gp Italia 2023.

CLASSIFICA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 94

2. Marco Bezzecchi (Ducati) 93

3. Brad Binder (KTM) 81

4. Jorge Martin (Ducati) 80

5. Johann Zarco (Ducati) 66

6. Luca Marini (Ducati) 54

7. Maverick Viñales (Aprilia) 49

8. Jack Miller (KTM) 49

9. Fabio Quartararo (Yamaha) 47

10. Alex Rins (Honda) 42

11. Alex Marquez (Ducati) 41

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 40

13. Augusto Fernandez (KTM) 30

14. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 25

15. Miguel Oliveira (Aprilia) 21

16. Takaaki Hakagami (Honda) 21

17. Daniel Pedrosa (KTM) 13

18. Marc Marquez (Honda) 12

19. Jonas Folger (KTM) 7

20. Danilo Petrucci (Ducati) 5

21. Joan Mir (Honda) 5

22. Michele Pirro (Ducati) 5

23. Lorenzo Savadori (Aprilia) 4

24. Raul Fernandez (Aprilia) 3

25. Stefan Bradl (Honda) 2

