Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti verso il GP Malesia 2022 a Sepang

La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp Malesia 2022 a Sepang, un meraviglioso ritorno sul circuito nei pressi della capitale Kuala Lumpur che finalmente è di nuovo protagonista dopo che la pandemia di Coronavirus aveva bloccato le trasferte in Estremo Oriente nei due anni precedenti, con una situazione ancora incerta con appena due Gran Premi ancora da disputare. L’Australia domenica scorsa ha tuttavia sancito il sorpasso di Francesco Bagnaia a Fabio Quartararo, con un cambio della guardia in favore del pilota italiano nei panni di leader della classifica MotoGp, con il sogno naturalmente di diventare il primo campione del Mondo italiano della MotoGp dopo Valentino Rossi.

Tutto questo perché l’iridato in carica francese in sella alla sua Yamaha è rimasto fuori dalla zona punti per ben due gare consecutive compresa la Thailandia ad inizio mese, mentre Pecco è stato in entrambi i casi terzo con la sua Ducati, mettendo segno un pesantissimo 32-0. In testa alla classifica del Mondiale Piloti della MotoGp troviamo quindi Francesco Bagnaia con 233 punti nonostante cinque ritiri e un quindicesimo posto costituiscono praticamente sei gare buttate via. Altrettante sono le vittorie, il doppio rispetto a Quartararo, ma soprattutto Pecco Bagnaia ultimamente ha cominciato a salire sul podio con discreta frequenza anche nelle gare in cui non vince, mentre prima sembrava sempre essere l’uomo del “tutto o niente”.

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Il primo e più credibile inseguitore nella classifica MotoGp è comunque ancora Fabio Quartararo che ha raccolto finora 219 punti nonostante sole tre vittorie, cioè quella ottenuta a fine aprile a Portimao e poi le due consecutive di Barcellona e Sachsenring a giugno, seguite però dallo “zero” ad Assen e da altri piazzamenti con un solo podio in Austria fino al nuovo zero in Aragona, all’ottavo posto di Motegi e soprattutto le due battute d’arresto consecutive a Buriram e Phillip Island, un andamento decisamente lento per Quartararo e soprattutto appare grave avere perso ultimamente la capacità di raccogliere comunque il massimo da ogni gara, che aveva a lungo tenuto Fabio davanti a tutti nonostante la Yamaha non sia di certo la migliore moto in circolazione.

Una citazione nella classifica MotoGp è naturalmente doverosa anche per lo spagnolo Aleix Espargaro, che ha raccolto 206 punti fino a questo momento in sella alla sua Aprilia e di conseguenza è a -27 da Francesco Bagnaia e matematicamente ancora in piena corsa, con il grande exploit in Argentina, quando ha colto la sua prima vittoria partendo dalla pole position, altra prima volta per l’Aprilia in MotoGp. La costanza di rendimento tutto sommato c’è (quasi) sempre stata e così eccoci alla penultima gara con Aleix Espargaro e l’Aprilia ancora in lotta per il Mondiale MotoGp, uno scenario che francamente era davvero difficile da prospettare ad inizio stagione, anche se naturalmente le speranze sono concretamente scarse.

CLASSIFICA MOTOGP DOPO IL GP AUSTRALIA 2022

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 233

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 219

3. Aleix Espargaro (Aprilia) 206

4. Enea Bastianini (Ducati) 191

5. Jack Miller (Ducati) 179

6. Brad Binder (KTM) 160

7. Johann Zarco (Ducati) 159

8. Alex Rins (Suzuki) 137

9. Jorge Martin (Ducati) 136

10. Miguel Oliveira (KTM) 135

11. Maverick Viñales (Aprilia) 122

12. Luca Marini (Ducati) 111

13. Marc Marquez (Honda) 104

14. Marco Bezzecchi (Ducati) 93

15. Joan Mir (Suzuki) 77

16. Pol Espargaro (Honda) 54

17. Alex Marquez (Honda) 50

18. Takaaki Nakagami (Honda) 46

19. Franco Morbidelli (Yamaha) 31

20. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 23

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 15

22. Darryn Binder (Yamaha) 12

23. Remy Gardner (KTM) 10

24. Raul Fernandez (KTM) 9

25. Cal Crutchlow (Yamaha) 6

26. Stefan Bradl (Honda) 2











