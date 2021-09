Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti verso il Gp Misano 2021: Quartararo domina

La classifica MotoGp in vista dell’odierno Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2021, naturalmente sul circuito Santa Monica di Misano Adriatico, vede una situazione decisamente intrigante nel Mondiale Piloti, che vede infatti al comando il francese Fabio Quartararo della Yamaha, sempre in fuga solitaria al comando della classifica Mondiale, inseguito però dal campione del Mondo in carica Joan Mir e soprattutto da Francesco Bagnaia, perché Pecco vincendo ad Aragon si è preso il secondo posto e forse i gradi di leader per la Ducati. Quartararo ha vinto finora ben quattro gare, cioè la seconda del Qatar, a Portimao, al Mugello spezzando il dominio della Rossa nella corsa di casa per Borgo Panigale, ad Assen appena prima della lunga pausa estiva ed infine a Silverstone, un successo che forse ha definitivamente spianato la strada al francese.

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale Piloti, Gp Aragon 2021: Bagnaia si avvicina a Quartararo

Fabio Quartararo dunque comanda la classifica MotoGp con 214 punti, un dominio che avrebbe potuto essere ancora più netto se si pensa ad esempio che a Jerez stava dominando prima di accusare un netto cedimento fisico che lo ha relegato al tredicesimo posto finale, mentre a Barcellona Quartararo deve recitare il mea culpa, perché il suo sesto posto fu dovuto a una doppia penalizzazione. In ogni caso, il francese sta dominando e con il passare delle gare possiamo dire che per Quartararo il primato nella classifica MotoGp è meritato, perché fino a questo momento il pilota più forte della classe regina è stato proprio lui, anche se domenica scorsa non ha entusiasmato e potrebbe avere aperto una porta agli inseguitori.

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti: Quartararo fa il vuoto, +65! (Gp Gran Bretagna)

CLASSIFICA MOTOGP: GLI INSEGUITORI

La classifica MotoGp vede dunque poi Bagnaia e Mir ad inseguire il leader Fabio Quartararo, ma con un distacco che ormai è davvero pesante. Citazione d’onore per Joan Mir, campione del Mondo in carica: 157 punti per lo spagnolo della Suzuki con la sua ormai proverbiale costanza, anche se non ha ancora mai vinto. Mir sta facendo quanto già era riuscito a fare l’anno scorso, la differenza è che Quartararo sta dominando come nessuno dei nomi più attesi aveva fatto l’anno scorso. Francesco Bagnaia tuttavia con la citata vittoria spagnola ha scavalcato Mir e adesso è Pecco ad occupare la seconda posizione a quota 161 punti, anche se per rimontare Quartararo servirebbe un capolavoro nel finale della stagione.

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti: Quartararo rimane leader, Bagnaia vola!

La lotta per la piazza d’onore dovrebbe dunque essere affascinante, ma è difficile pensare a qualcosa in più. Questo vale soprattutto per Johann Zarco, perché il francese con lo zero ad Aragon è rimasto fermo a quota 137 punti e adesso vede più lontani pure Bagnaia e Mir. Quinto posto con 129 punti per l’australiano Jack Miller, che completa il terzetto di piloti Ducati nelle posizioni di vertice e che vanta due vittorie ma anche qualche controprestazione di troppo, dunque sembra profilarsi per lui un finale da gregario di Bagnaia. C’è poi al sesto posto un buon Brad Binder, che porta la Ktm a quota 117 punti grazie anche alla vittoria di Ferragosto in Austria, ma chiaramente qui pensare all’iride è già ampiamente una chimera. La fuga solitaria di Fabio Quartararo non sembra avere rivali nella classifica MotoGp 2021, però Bagnaia…

CLASSIFICA MOTOGP, MONDIALE PILOTI

Fabio Quartararo (Yamaha) 214

Francesco Bagnaia (Ducati) 161

Joan Mir (Suzuki) 157

Johann Zarco (Ducati) 137

Jack Miller (Ducati) 129

Brad Binder (KTM) 117

Aleix Espargaró (Aprilia) 96

Maverick Vinales (Yamaha/Aprilia) 95

Miguel Oliveira (KTM) 87

Marc Marquez (Honda) 79

Jorge Martin (Ducati) 71

Alex Rins (Suzuki) 68

Takaaki Nakagami (Honda) 64

Pol Espargaró (Honda) 55

Alex Marquez (Honda) 49

Enea Bastianini (Ducati) 45

Franco Morbidelli (Yamaha) 40

Iker Lecuona (KTM) 38

Danilo Petrucci (KTM) 37

Valentino Rossi (Yamaha) 28

Luca Marini (Ducati) 28

Stefan Bradl (Honda) 11

Daniel Pedrosa (KTM) 6

Lorenzo Savadori (Aprilia) 4

Michele Pirro (Ducati) 3

Esteve Rabat (Ducati) 1



