Classifica MotoGp/ Mondiale piloti verso il Gp Portogallo 2022 (Portimao)

CLASSIFICA MOTOGP: VERSO IL GP PORTOGALLO 2022

La classifica MotoGp ci introduce nel migliore dei modi al Gp Portogallo 2022: quello di Portimao sarà il quinto appuntamento con la classe regina del Motomondiale, ovviamente siamo ancora all’inizio della stagione ma abbiamo una situazione che pian piano si sta definendo, anche se per il momento sembra permanere un equilibrio di fondo che aveva già accompagnato l’ultima stagione. Se non altro Enea Bastianini ha vinto due delle quattro gare, e dunque si trova al comando: il romagnolo ha 61 punti, che sarebbero certamente di più se nei due Gran Premi che non ha vinto avesse fatto leggermente meglio.

Invece “Bestia” ha soltanto 5 punti di vantaggio sul redivivo Alex Rins, un pilota che come la sua Suzuki ha avuto qualche difficoltà ma zitto zitto rimane sempre lì, e per quanto si è visto fino a questo momento sembra sufficientemente solido per provare a vincere il titolo Mondiale, seguendo il compagno di scuderia di Joan Mir di due anni. A proposito di Mir, il campione 2020 occupa la quarta casella della classifica MotoGp: la terza spetta a un Aleix Espargaró che sta riportando l’Aprilia in alta quota. Vedremo allora cosa succederà e cosa potrà cambiare nella classifica MotoGp dopo che si sarà corso il Gp Portogallo 2022…

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Il contesto della classifica MotoGp dunque riparte in vista del Gp Portogallo 2022 all’insegna dell’incertezza: Enea Bastianini ha raccolto una media di 15,3 punti per gara, che in assoluto non sono nemmeno pochi ma, per un pilota che ha vinto la metà delle gare, potrebbero essere di più. Il riminese della Ducati invece è stato undicesimo in Indonesia e decimo in Argentina, e dunque non ha saputo tenere botta quando le cose non sono andate per il meglio; in questo modo è stata ancor più premiata la regolarità di Rins, che tra l’altro si è dimostrato un pilota in crescita costante nell’arco di questa stagione.

Non abbiamo ancora parlato di Fabio Quartararo, che sarebbe il campione del mondo in carica: nella classifica MotoGp il Diablo si trova attualmente in quinta posizione, ma ha raccolto un solo podio. La sensazione è che quanto Quartararo diceva rispetto alla Yamaha e a una difficoltà che si sarebbe trascinata da una stagione con l’altra corrispondesse a verità, e che lui stia tirando fuori il meglio e anche di più da una moto che sotto certi aspetti è inferiore a quelle con cui deve competere. Tra poco comunque prenderà il via il Gp Portogallo 2022 sul circuito di Portimao, per cui scopriremo anche come cambierà la classifica MotoGp…

CLASSIFICA MOTOGP

1. Enea Bastianini (Ducati) 61

2. Alex Rins (Suzuki) 56

3. Aleix Espargaró (Aprilia) 50

4. Joan Mir (Suzuki) 46

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 44

6. Brad Binder (KTM) 42

7. Jack Miller (Ducati) 31

8. Johann Zarco (Ducati) 31

9. Miguel Oliveira (KTM) 28

10. Jorge Martin (Ducati) 28

11. Pol Espargaró (Honda) 23

12. Francesco Bagnaia (Ducati) 23

13. Marc Marquez (Honda) 21

14. Maverick Viñales (Aprilia) 19

15. Franco Morbidelli (Yamaha) 14

16. Takaaki Nakagami (Honda) 12

17. Luca Marini (Ducati) 10

18. Marco Bezzecchi (Ducati) 7

19. Darryn Binder (Yamaha) 6

20. Alex Marquez (Honda) 4

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 3

22. Remy Gardner (KTM) 1











