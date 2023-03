Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti verso il GP Portogallo 2023: gara sprint

CLASSIFICA MOTOGP 2023: 37 PUNTI IN PALIO DALLA GARA SPRINT

La classifica MotoGp 2023 è naturalmente ancora tutta da scrivere per il nuovo Motomondiale che prende il via con il GP Portogallo 2023 sul circuito di Portimao, attendiamo allora con grande curiosità i primi verdetti che apriranno l’inseguimento a Francesco Bagnaia, dal momento che Pecco è il campione del Mondo in carica avendo vinto la classifica del Mondiale Piloti di MotoGp nel 2022 in sella alla sua Ducati. Adesso finalmente si riparte dopo lunghi mesi di attesa, spezzati solamente dalle sessioni di test e dalle presentazioni delle nuove moto. Siamo quindi in attesa dei primi verdetti e dobbiamo presentare una novità regolamentare che lascerà un segno molto profondo sulla classifica MotoGp 2023.

In effetti, dobbiamo ricordare che ci saranno le gare Sprint, che per la MotoGp saranno disputate a ogni Gran Premio al sabato pomeriggio. A differenza della Formula 1, la gara breve del sabato non determinerà la griglia per il GP della domenica, in compenso saranno in palio davvero molti punti, cioè 12 per il vincitore, poi 9 per il secondo, 7 per il terzo e poi a scalare fino a un punto per il nono, di conseguenza la classifica MotoGp 2023 inizierà a comporsi già oggi pomeriggio con il verdetto della gara Sprint e in totale saranno in palio ben 37 punti ad ogni Gran Premio, considerando che alla domenica tutto resterà invariato e per il vincitore ci saranno 25 punti.

CLASSIFICA MOTOGP 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Il cambiamento quindi sarà davvero significativo, in pratica per la classifica MotoGp 2023 conteranno ben due gare ad ogni weekend, che con un totale di 21 Gran Premi in calendario significherà avere ben 42 gare e un massimo potenziale di punti a disposizione che sfiorerà quota 800. Se si ripensa che a novembre Francesco Bagnaia festeggiò la conquista del suo primo Mondiale Piloti della MotoGp con “appena” 265 punti, il cambiamento appare più che evidente. In tutta onestà, bisogna dire che la quota l’anno scorso fu piuttosto bassa, con Pecco che ebbe un grande crescendo dopo un inizio di stagione disastroso e Fabio Quartararo che invece fu protagonista del cammino di fatto opposto, anche a causa di una Yamaha che sinceramente non era al livello della Ducati.

Attendiamo con grande curiosità anche altri due piloti che nella scorsa stagione furono grandi protagonisti della classifica MotoGp, cioè naturalmente Enea Bastianini e Aleix Espargaro. L’italiano fu terzo con la Ducati Pramac e allora tutti vogliono scoprire se in sella a una Ducati ufficiale possa fare ancora meglio, in quello che si annuncia un grande duello con il compagno di squadra Bagnaia, mentre lo spagnolo sarà insieme a Maverick Vinales l’alfiere di una Aprilia sempre più protagonista nella classe regina del Motomondiale e che nel 2023 proverà seriamente a dare l’assalto alla vetta del Mondiale MotoGp dopo il quarto posto del 2022.











