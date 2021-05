Classifica MotoGp/ Mondiale piloti verso il Gp Spagna 2021 (Jerez)

CLASSIFICA MOTOGP: VERSO IL GP SPAGNA A JEREZ

La classifica MotoGp ci introduce idealmente al Gp Spagna 2021: si corre domenica 2 maggio uno degli appuntamenti più interessanti della stagione, sulla pista di Jerez de la Frontera dove lo spettacolo è sempre assicurato. Come ci si arriva? La situazione dopo tre Gran Premi è ovviamente ancora in definizione, soprattutto se pensiamo a quanto si era visto l’anno scorso con la straordinaria bagarre durata fino al termine; tuttavia le due vittorie consecutive hanno permesso a Fabio Quartararo di riprendersi il primo posto nel Mondiale piloti, replicando quanto aveva fatto nel 2020.

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti: Quartararo nuovo leader! Gp Portogallo 2021

Il Diablo dunque porta la Yamaha ufficiale al comando delle operazioni, riuscendo a sopravanzare lo scatenato Francesco Bagnaia che ha già fatto vedere di potersi giocare qualcosa di grosso: questo perché la Ducati sta andando come un treno in termini generali, anche se poi in pista ha sempre raccolto meno di quanto avrebbe potuto ha dimostrato grande competitività anche con le moto satellite, mentre la Yamaha da questo punto di vista deve ancora fare il salto di qualità e sta avendo qualche difficoltà di troppo, chiaramente sempre guardando all’aspetto generale.

Classifica MotoGp/ Mondiale piloti, Zarco in testa dopo le prime due gare!

CLASSIFICA MOTOGP: LA SITUAZIONE

Scorrendo ancora la classifica MotoGp troviamo Maverick Vinales sul podio virtuale: sono ormai anni che lo spagnolo si gioca la vittoria del Mondiale piloti ma per il momento non è ancora riuscito a fare il grande salto di qualità, certamente il talento non gli manca e non va dimenticato che è stato lui a prendersi la vittoria nel primo Gp della stagione. Segue poi Johann Zarco, che avrebbe potuto essere più in alto senza l’errore in Portogallo; il campione del mondo Joan Mir è in quinta posizione, intanto è il primo delle Suzuki e bisogna fare attenzione, perché anche nel 2020 lo spagnolo era partito in sordina ma grazie ai piazzamenti era poi riuscito a mettersi davanti a tutti, festeggiando con una gara di anticipo. Per questo avvio di classifica MotoGp sono confermate le difficoltà della KTM, per ora molto meno brillante rispetto all’anno scorso, e soprattutto della Honda: qui il rientro di Marc Marquez fa ben sperare, ma bisognerà verificare quali siano le reali condizioni fisiche del pluricampione del mondo, sicuramente già fortunato di essere arrivato al traguardo in Portogallo, visto che da 9 mesi non saliva ufficialmente su una moto.

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti: Vinales leader, Rossi attardato (Gp Qatar)

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 61

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 46

3. Maverick Vinales (Yamaha) 41

4. Johann Zarco (Ducati) 40

5. Joan Mir (Suzuki) 38

6. Aleix Espargaro (Aprilia) 25

7. Alex Rins (Suzuki) 23

8. Brad Binder (KTM) 21

9. Enea Bastianini (Ducati) 18

10. Jorge Martin (Ducati) 17

11. Franco Morbidelli (Yamaha) 17

12. Jack Miller (Ducati) 14

13. Pol Espargarò (Honda) 11

14. Marc Marquez (Honda) 9

15. Alex Marquez (Honda) 8

16. Stefan Bradl (Honda) 7

17. Takaaki Nakagami (Honda) 6

18. Luca Marini (Ducati) 4

19. Valentino Rossi (Yamaha) 4

20. Miguel Oliveira (KTM) 4

21. Danilo Petrucci (KTM) 3

22. Lorenzo Salvadori (Aprilia) 2

23. Iker Lecuona (KTM) 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA