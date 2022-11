Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti verso il GP Valencia 2022: Bagnaia leader

CLASSIFICA MOTOGP 2022: OGGI L’ATTO FINALE!

La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp Valencia 2022 e naturalmente è fondamentale avere il quadro della situazione in vista del Gran Premio che potrebbe laureare campione del Mondo nella classifica del Mondiale Piloti di MotoGp il nostro Francesco Bagnaia, che a metà ottobre in Australia ha sorpassato il francese Fabio Quartararo e la domenica successiva ha consolidato il proprio primato con la vittoria di Sepang, per cui oggi a Valencia basterà davvero poco per completare l’opera e festeggiare quello che sarebbe il primo Mondiale per un italiano in MotoGp dopo quello del 2009, cioè l’ultimo di Valentino Rossi.

I numeri della classifica MotoGp sono molto chiari con una sola corsa da disputare e quindi 25 punti in palio, perché in testa alla classifica del Mondiale Piloti della MotoGp troviamo appunto Francesco Bagnaia con 258 punti mentre Fabio Quartararo è secondo a quota 235. Facciamo subito i calcoli più importanti: il margine è di 23 punti e in caso di arrivo a pari punti conta il numero delle vittorie che è dalla parte di Pecco, quindi Fabio Quartararo può solamente vincere ma persino in questo caso a Bagnaia basterebbe un quattordicesimo posto per diventare campione del Mondo.

CLASSIFICA MOTOGP 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Volendo approfondire un attimo l’analisi della classifica MotoGp 2022, il primato di Francesco Bagnaia è solido nonostante cinque ritiri e un quindicesimo posto costituiscono praticamente sei gare buttate via per Pecco. D’altronde sono invece ben sette le vittorie, più del doppio rispetto a Quartararo, ma soprattutto Bagnaia ultimamente ha cominciato a salire sul podio con discreta frequenza anche nelle gare in cui non ha vinto, mentre prima sembrava sempre essere l’uomo del “tutto o niente”. Per Fabio Quartararo invece le vittorie sono arrivate tutte entro giugno, inoltre pesano come macigni i tre “zero” nelle ultime cinque gare, cioè in Aragona, in Thailandia e in Australia, soprattutto se si pensa che prima per il francese l’unico passaggio a vuoto era stato ad Assen.

Non è più in lotta per il titolo iridato, ma una citazione nella classifica MotoGp 2022 è naturalmente doverosa anche per lo spagnolo Aleix Espargaro, che ha raccolto 212 punti fino a questo momento in sella alla sua Aprilia, con il grande exploit in Argentina, quando ha colto la sua prima vittoria partendo dalla pole position, altra prima volta per l’Aprilia in MotoGp.

La costanza di rendimento tutto sommato c’è (quasi) sempre stata e così eccoci alla penultima gara con Aleix Espargaro e l’Aprilia in terza posizione, anche se il nostro Enea Bastianini lo incalza con una sola lunghezza di ritardo, a quota 211 punti, con meno costanza ma anche la bellezza di quattro vittorie più due secondi posti, numeri fenomenali per un pilota di un team satellite.

CLASSIFICA MOTOGP 2022

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 258

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 235

3. Aleix Espargaro (Aprilia) 212

4. Enea Bastianini (Ducati) 211

5. Jack Miller (Ducati) 189

6. Brad Binder (KTM) 168

7. Johann Zarco (Ducati) 166

8. Alex Rins (Suzuki) 148

9. Miguel Oliveira (KTM) 138

10. Jorge Martin (Ducati) 136

11. Maverick Viñales (Aprilia) 122

12. Marc Marquez (Honda) 113

13. Luca Marini (Ducati) 111

14. Marco Bezzecchi (Ducati) 106

15. Joan Mir (Suzuki) 77

16. Pol Espargaro (Honda) 56

17. Alex Marquez (Honda) 50

18. Takaaki Nakagami (Honda) 46

19. Franco Morbidelli (Yamaha) 36

20. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 23

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 15

22. Darryn Binder (Yamaha) 12

23. Remy Gardner (KTM) 10

24. Cal Crutchlow (Yamaha) 10

25. Raul Fernandez (KTM) 10

26. Stefan Bradl (Honda) 2

