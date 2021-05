Classifica Motogp/ Mondiale piloti verso il Gran premio di Francia 2021

CLASSIFICA MOTOGP: BAGNAIA LEADER PRIMA DEL GP DI FRANCIA

Si correrà oggi il Gran premio della Francia 2021 e per la classifica della Motogp per il mondiale piloti, è tempo di vedere che sta accadendo, prima che la bandiera a scacchi di Le Mans oggi pomeriggio, stravolga ancora una volta le graduatorie. Alla vigilia della quinta prova del campionato del mondo 2021, troviamo infatti come re del mondiale il nostro Pecco Bagnaia, a cui, solo pochi giorni fa, è bastato salire sul secondo gradino del podio di Jerez, per volare fino alla prima casella della classifica della Motogp, con ben 66 punti in saccoccia. Pure l’alfiere della Ducati anche oggi a Le Mans deve guardarsi alle spalle se vuole confermarsi in cima alla lista: dietro l’azzurro infatti la concorrenza è feroce e colpi di scena sono praticamente sicuri oggi sul tracciato francese, dove certo spera di fare molto bene il padrone di casa Fabio Quartararo. Dopo tutto il pilota Yamaha, è pure secondo nella classifica della Motogp per il Mondiale piloti, con solo due punti da recuperare sul rivale: a El Diablo oggi riuscirà il ribaltone?

CLASSIFICA MOTOGP: VINALES CHIUDE IL PODIO MA..

Chi invece oggi potrebbe riuscire difficile il ribaltone, anche con una prestazione super a Le Mans, è Maverick Vinales, che pure chiude il podio provvisorio nella classifica della Motogp, alla vigilia del Gran premio di Francia 2021. Lo spagnolo della Yamaha, però, dopo aver vinto al debutto in Qatar, ha recuperato un 5^ posto nella seconda prova della stagione e poi ancora un 11^ piazzamento e un settimo posto a Jerez: per lui sono dunque ora solo 50 punti e un distacco da 16 lunghezze all’attuale leader del mondiale, Bagnaia. Alle spalle del podio poi il gap tra un pilota e l’altro si riduce: ecco che già quarto con 49 punti è Mir e subito dietro con 48 troviamo Zarco, pronto a fare scintille su tracciato di casa. Nella top ten della classifica della Motogp per il Mondiale piloti, attenzione poi anche di fila a Aleix Espargaro, Morbidelli, Rins e Binder, con il pilota KTM decimo a quota 21 punti: ben lontani Marc Marquez e Valentino Rossi, da cui comunque ci attendiamo spettacolo oggi in gara.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 66

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 64

3. Maverick Vinales (Yamaha) 50

4. Joan Mir (Suzuki) 49

5. Johann Zarco (Ducati) 48

6. Jack Miller (Ducati) 39

7. Aleix Espargaro (Aprilia) 35

8. Franco Morbidelli (Yamaha) 33

9. Alex Rins (Suzuki) 23

10. Brad Binder (KTM) 21

11. Takaaki Nakagami (Honda) 19

12. Enea Bastianini (Ducati) 18

13. Jorge Martin (Ducati) 17

14. Pol Espargarò (Honda) 17

15. Marc Marquez (Honda) 16

16. Stefan Bradl (Honda) 11

17. Miguel Oliveira (KTM) 9

18. Alex Marquez (Honda) 8

19. Danilo Petrucci (KTM) 5

20. Luca Marini (Ducati) 4

21. Valentino Rossi (Yamaha) 4

22. Lorenzo Salvadori (Aprilia) 2

23. Iker Lecuona (KTM) 2

