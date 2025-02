Classifica Ora o mai più 2025, chi è il vincitore della quarta puntata?

Continua la sfida tra i concorrenti di Ora o mai più 2025. Dopo la vincita di Loredana Errore, anche Pago si aggiudica la preferenza dei giudici dopo una sfida con il collega Pierdavide Carone che nell’esibizione con Mario Biondi non ha affatto convinto il pubblico, dato che purtroppo la tonalità della canzone non era affatto nelle sue corde. Dopo di loro sono saliti sul palco Anonimo Italiano e Valerio Scanu.

Anche in questo caso per i giudici è stato molto difficile scegliere, ma Raf ha deciso di dare un giudizio finale scegliendo Anonimo Italiano come vincitore della sfida. Successivamente si sono esibite Antonella Bucci e Carlotta, che dopo le polemiche di stasera ha dato il meglio di sè con i Cugini di Campagna.

Matteo Amantia vs Loredana Errore a Ora o mai più 2025: sorpasso all’ultimo

Dopo la prima manche a Ora o mai più 2025 si è passati al vivo della serata di sabato 1 febbraio con i duetti tra artisti e il conseguente voto dei giudici. I primi a “scontrarsi” sono stati Matteo Amantia e Loredana Errore, che sono arrivati ad un punteggio pari prima della valutazione di Raf e di Patty Pravo. Chi avrà convinto i coach di Ora o mai più 2025? Patty ha votato il leader degli Sugarfree che è passato in vantaggio per via della sua bravura nel secondo pezzo.

Raf, invece, ha dichiarato che ad un certo punto il primo bravo sembrasse un po’ fuori tempo e ha votato Loredana Errore, portandoli al pareggio. In questo caso, chi vota è Fabrizio Moro che ha cantato con loro durante il duetto. L’artista ha deciso di votare per Loredana Errore, mandandola a 10 punti. Dopo di loro arriva il turno di Pago e di Pierdavide Carone, che si esibiscono con il mitico Mario Biondi in “This is what you are”. (Agg. Delia Piavani)

Classifica Ora o mai più 2025, vincitore di oggi 1 febbraio

La quarta puntata ha messo alla prova tutti i concorrenti di Ora o mai più 2025. Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli hanno affrontato sfide musicali che hanno messo alla prova non solo le proprie capacità tecniche ma anche emotive. A giudicare le esibizioni, come in tutte le puntate, sono sempre i coach e il pubblico attraverso il voto espresso sui social network.

Sommando tutti i voti, salta fuori la classifica finale che, anche oggi, assegna la vittoria della puntata ad uno dei concorrenti, ma chi è colui che è riuscito a portare a casa il primo posto in classifica sbaragliando la concorrenti dei rivali?

Classifica Ora o mai più 2025: Pierdavide Carone e Matteo Amantia imbattibili?

La quarta puntata di Ora o mai più 2025 avrà il suo vincitore tra qualche minuto: ci sarà un nuovo vincitore o ad occupare le prime posizioni saranno ancora Pierdavide Carone e Matteo Amantia? L’ex allievo di Amici e l’ex frontman dei Sugarfree hanno portato a casa la vittoria nelle prime puntate del programma di Raiuno condotto da Marco Liorni. Al termine della prima puntata, infatti, ha trionfato Matteo Amantia mentre Pierdavide Carone è stato il vincitore della seconda puntata.

La vittoria, al termine della terza puntata, è andata ancora a Pierdavide Carone che ha cantato in coppia con la sua coach Gigliola Cinquetti. Al secondo posto si è piazzato proprio Amantia e i due cantanti potrebbero contendersi la vittoria anche oggi. Occhio, però, a Pago che, nella terza puntata si è piazzato al terzo posto. La classifica della quarta puntata di Ora o mai più 2025, dunque, regalerà sorprese o confermerà i risultati precedenti?