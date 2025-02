Ora o mai più 2025, chi sarà il vincitore della quinta puntata? I pronostici

Chi sarà il vincitore della quinta puntata di Ora o mai più 2025, in onda oggi 8 febbraio su Rai 1? Lo dirà ancora una volta la classifica finale, che sarà la somma dei voti dati dalla giuria e quelli del pubblico social. Dopo quattro puntate, iniziano a delinearsi le preferenze del pubblico, mentre ben più ballerine sono quelle dei giurati. Il pubblico a casa, infatti, ha palesato ormai di preferire, tra gli otto concorrenti in gara, Pierdavide Carone, da tre puntate sempre al primo posto in quanto a voti.

Subito dietro, confermandosi per due volte il secondo tra i preferiti sui social, c’è Pago, penalizzato, tuttavia, dai voti non sempre altissimi della giuria in studio. Non è però da escludere che il pubblico social voglia questa sera sovvertire la classifica, premiando proprio Pacifico Settembre.

Ricordiamo che, finora, a conquistare i primi posti in classifica sono stati Matteo Amantia (nella prima puntata), Pierdavide Carone (nella seconda e terza), Loredana Errore (nella quarta). Un trend che potrebbe replicarsi anche nel corso della nuova puntata, con una sorpresa: la presenza sul podio di Valerio Scanu. Dopo un inizio in sordina, in cui si è piazzato tra gli ultimi posti della classifica, l’ex di Amici ha vissuto un notevole aumento di favore da parte del pubblico, ottenendo sempre uno dei tre primi posti delle votazioni da casa. La popolarità di Scanu è, dunque, in aumento, il che potrebbe oggi dargli la possibilità di ottenere almeno il secondo posto in classifica, qualora sarà però anche la giuria a premiare le sue performance. Restano, comunque, ancora favoriti Pierdavide Carone e Pago. In calo, invece, è Matteo Amantia degli Sugarfree, che il pubblico di Ora o mai più 2025 non ha premiato nella scorsa puntata.

