Il vincitore Ora o Mai Più 2025 6a puntata del 22 febbraio 2025 è Valerio Scanu! Al termine delle consuete due manche dove si sono contraddistinti per bravura Pierdavide Carone, Antonella Bucci e Carlotta ma anche Loredana Errore per la grinta e la determinazione con cui si sta impegnando in questo percorso anche grazie all’aiuto del suo coach. Il risultato delle somme delle varie classifiche vede così composta la classifica Ora o Mai Più 2025 della 6a puntata così composta con sul podio Antonella Bucci e Anonimo Italiano e il vincitore è Valerio Scanu:

1)Valerio Scanu

2)Anonimo Italiano

2)Antonella Bucci

4)Loredana Errore

4)Pago

6)Matteo Amantia Scuderi Sugafree

6)Pierdavide Carone

8)Carlotta

A pochi passi dalla finale di Ora o mai più 2025, la classifica assume un valore ancora più importante, perché dà ai primi classificati la possibilità di scalare posizioni ed essere, poi, il vincitore dell’edizione. Se c’è una certezza finora è che il concorrente più vicino a questo grande risultato è Pierdavide Carone. L’ex di Amici, noto cantautore, si è dimostrato il più amato dal pubblico nelle ultime puntate, ma è stato anche notevolmente elogiato dalla giuria perché porta sul palco di Rai 1 non solo le doti del cantautore dotato e talentuoso, ma anche una voce importante.

Pierdavide Carone è, dunque, il rivale da battere per gli altri concorrenti di Ora o mai più 2025, ma chi sta facendo una vera e propria scalata, e potrebbe sottrarre il primo posto a Pierdavide, è un altro ex di Amici: Valerio Scanu.

Dopo le prime puntate, alla fine delle quali si è classificato nelle ultime posizioni, Valerio Scanu ha scalato posizione dopo posizione, premiato anche da un pubblico che ha imparato a conoscerlo meglio, andando oltre la sua apparente freddezza. E così, nel corso della quinta puntata, ha ottenuto la seconda posizione, poco dietro Carone. Non è dunque da escludere che la nuova puntata lo vedrà al primo posto nella classifica Ora o mai più 2025. Rimane sempre alta, ma non sempre da podio, Loredana Errore, mentre è calato – dopo le iniziali prime posizioni – Matteo Amantina. In crescita, invece, Carlotta, premiata anche dalla giuria con voti alti nella scorsa puntata. Pago, sempre molto apprezzato dal pubblico, ha subito un calo nella quinta puntata, ma potrebbe tornare sul podio questa sera. Non sembra, infine, ci siano molte speranze per un primo posto di Anonimo Italiano.

