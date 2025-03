Classifica Ora o mai più 2025: i pronostici su podio e possibile vincitore

Quale sarà il podio della classifica Ora o mai più 2025 e chi, invece, finirà quest’avventura all’ultimo posto? Siamo ormai arrivati alla finalissima del programma condotto da Marco Liorni, che cerca di dare una seconda possibilità ad artisti musicali che, in passato, hanno avuto un grande successo ma la cui popolarità è poi crollata. Questa sera verrà decretato il vincitore, nonché la classifica finale, che in queste ultime settimane ha regalato molte sorprese, trovando spesso in totale disaccordo pubblico a casa e giuria in studio.

Basta guardare la classifica Ora o mai più 2025 della semifinale, che ha visto per la giuria prima Antonella Bucci e ultimo Anonimo Italiano, mentre per il pubblico è stato proprio Anonimo Italiano il migliore e, dunque, più votato. Un esempio, tuttavia, isolato per il cantante, che nelle scorse settimane si è comunque trovato sul fondo della classifica.

È invece in grande crescita Valerio Scanu, che dopo un inizio in sordina è salito puntata dopo puntata, conquistando la prima posizione in classifica – per somma dei due punteggi – vincendo la semifinale. L’unica certezza, al momento, è che sul podio ci sia Pierdavide Carone, che per somma punti è primo nella classifica generale, avendo anche vinto tre delle sei puntate finora andate in onda. Matteo Amantia, Loredana Errore e Scanu sono, invece, i vincitori delle altre tre puntate, ma l’ex frontman degli Sugarfree è poi calato nelle puntate successive, e rischia di non essere sul podio. Non ha mai vinto, ma ha sempre ottenuto ottimi voti, Antonella Bucci, che è dunque un’altra concorrente da temere in considerazione per il podio. Appaiono invece fuori dai giochi, e dunque esclusi dalla possibile conquista del titolo di vincitore, Carlotta, Anonimo Italiano, Pago e Loredana Errore.

Al momento, la classifica generale di Ora o Mai più vede Pierdavide Carone al primo posto seguito al secondo, parimerito, da Matteo Amantia e Antonella Bucci. Sarà uno di loro tre il vincitore Ora o mai più 2025?