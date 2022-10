Classifica Oroscopo Palo Fox I Fatti Vostri 28 ottobre 2022: dai Gemelli al Toro

E’ venerdì 28 ottobre 2022 e anche oggi andremo a scoprire come ogni giorno cosa ci diranno le stelle con l’oroscopo di Paolo Fox, la classifica dei segni zodiacali direttamente da I Fatti Vostri. Partiamo con i nati sotto il segno dei Gemelli: “Cari Gemelli fra oggi e domani vivrete quella tensione di cui vi avevo parlato a inizio settimana, una pausa di riflessione. C’è chi è un po’ stanco, voi fermi non ci sapete stare e neanche in silenzio. Se amate un Gemelli, portatelo in un luogo appartato, in riva al lago, ma per poche ore, se il silenzio abbandona il gemelli han bisogno di contatti e serenità, buona giornata domenica. Leone, vi sono persone attorno che vi infastidiscono. Dovete essere un po’ cauti, si rischiano discussioni di troppo o vi ritirerete semplicemente nelle vostre stanze, vi discostate. Domenica giornata sì. Ariete, tre stelle, prima o poi un bell’incarico lo porterà, oggi e domani tranquilli ma domenica la confusione regnerà sovrana anche in casa”.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 28 ottobre 2022, e la relativa classifica dei segni prosegue così: “Tre stelle per il Capricorno, una pausa volete farla? Da inizio ottobre non vi siete mai fermati, impegnatevi nella ricerca di un amore, domenica giornata si per gli incontri. Sagittario, se stressate troppo il fisico si rischia di andare in tilt, di non fare tutto ciò che si desidera. Calma e sangue freddo, non vi arrabbiate, buone giornate per i sentimenti. Scorpione, ogni lasciata è persa. Quando qualcuno vi corre appresso, vi interessa a metà, se invece c’è qualcuno che non è convinto è lì che vi intrigate. Chi è già in coppia potrà recuperare nel fine settimana, spese per la casa. Bilancia, attenzione a chi vi rema contro e che si vuole imporsi su di voi, rapporti complessi con Toro, Leone ed Acquario, se avete legami con questi segni serve prudenza”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI, 28 OTTOBRE 2022, LA CLASSIFICA: I SEGNI TOP

Entriamo nel vivo della classifica dei segni zodiacali e nell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 28 ottobre 2022, con il segno Acquario: “Quattro stelle per Acquario. Inizio settimane pesante, c’è qualche problema per il conto corrente, vanno recuperati sentimenti persi nel passato, vi piace l’amore purchè non sia affliggente, la gelosia non vi paice. Cinque stelle per il Cancro, freghiamocene un po’ se nel lavoro non funziona tutto, le stelle stanno cambiando a vostro favore. Giornata interessante venerdì e sabato, un po’ di calo la domenica”.

La classifica con i segni zodiacali dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 28 ottobre, si conclude così: “Pesci, attirate attenzione degli altri mostrandovi forti, oggi chi è sensibile rischia di essere travolto, viviamo in una società un po’ rude. Se qualcuno vi ha fatto del male dimenticatevelo, persone scomarse sono dentro di voi ma no sensazioni negative. Vergine, avrete creatività, maggiori possibilità di vivere l’amore al meglio. Chiudo in bellezza col segno del Toro, il weekend un effetto clamoroso e domenica giornata giusta per recuperare”.











