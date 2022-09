Classifica Oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri, oggi 13 settembre: i top e flop/ Gemelli e Cancro in crisi

Classifica oroscopo Paolo Fox di oggi 13 settembre 2022: periodo flop per Gemelli e Cancro

Nuovo appuntamento oggi con l’oroscopo Paolo Fox. Cosa ha previsto il noto astrologo per la giornata di oggi 13 settembre 2022? Paolo Fox ne ha parlato nel programma I Fatti Vostri e di seguito vi riportiamo le previsioni dei vari segni zodiacali. In amore potrebbero esserci delle grandi novità per l’Ariete. Potete togliervi belle soddisfazioni e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Per quanto riguarda il lavoro, avete delle consegne da portare a termine. Recuperate le energie perdute e non mollate proprio ora, anche a costo di fare gli straordinari. Luna e Venere saranno favorevoli in amore per il Toro. Potrebbe arrivare l’anima gemella. Sul lavoro invece avete buone intuizioni e sono in arrivo cambiamenti importanti.

Il Gemelli sta attraversando un momento di difficoltà in amore. Nell’ultimo periodo ci sono stati dubbi e discussioni con il partner. Cercate di parlarvi e trovare insieme un punto di incontro, una soluzione, un rimedio. Secondo l’oroscopo Paolo Fox se la coppia è ormai logora, abbiate il coraggio di tagliare corto e aprirvi a nuove avventure. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo grandi novità, specie per chi ha un impiego creativo. Soddisfazioni in arrivo per il Cancro. Soprattutto in amore saranno in arrivo belle soddisfazioni. La Luna infatti è favorevole e permette nuovi incontri. Lavoro? In ufficio qualcuno sembra poco riconoscente, anche se gli siete stato molto d’aiuto.

Classifica oroscopo Paolo Fox di oggi 13 settembre 2022: amore al top per Vergine, Pesci e Sagittario

Cielo sereno per il Leone. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per la giornata del 13 settembre, il Leone dovrà approfittarne per portare avanti belle cose, come un viaggio, un amore, un figlio. Nel pomeriggio ci sarà una certa stanchezza nella vostra relazione, e potreste quindi facilmente perdere la pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, è il periodo migliore per scelte importanti. Ottime intuizioni in amore per la Vergine. Anche sul lavoro è il caso di rimboccarsi le maniche se volete dare una svolta alla vostra vita. Insomma, il futuro è nelle vostre mani. Dovete compiere scelte importanti. Scontri e tensioni per la Bilancia. Cercate di essere pazienti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, è anche un periodo di stress, ma presto potrete recuperare e ripartire alla grande. Abbiate un po’ di pazienza. Attenti alle polemiche per lo Scorpione. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca. Per quanto riguarda il lavoro, i rapporti professionali sono da rivedere.

Luna favorevole per il Sagittario. Ci vorrà poco per rimettervi in carreggiata dopo un periodo complesso. Avete ritrovato fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Sui sentimenti non dovete rilassarvi troppo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi deve ripartire da zero. Non intimoritevi. Mattinata di stress e tensione per il Capricorno. Se dovete aprire una vertenza, è meglio portare pazienza, i tempo saranno lunghi. Non per questo dovete rinunciare ai vostri diritti e a ciò che vi spetta. Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, ci sarà nervosismo e maretta in amore per l’Acquario. Avete bisogno di rilassarvi e recuperare energie perdute. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono problemi non da poco da risolvere. Forse dovete rimboccarvi le maniche e sudare un po’. Stelle favorevoli in amore per i Pesci. Per quanto riguarda il lavoro, mettete in chiaro ciò che vi interessa davvero. Possono uscire fuori grandi cose. Insomma, rimboccatevi le maniche e vedrete che arriveranno belle soddisfazioni.











