Classifica oroscopo Paolo Fox della settimana, I Fatti Vostri/ Flop per Cancro, Gemelli e Sagittario..

Classifica oroscopo Paolo Fox: i segni flop della settimana

Nella diretta di oggi de I Fatti Vostri su Rai2, Paolo Fox ha presentato la sua classifica dell’oroscopo settimanale. Il famoso astrologo romano ha letto le stelle dei prossimi giorni, redigendo la sua classifica zodiacale dal segno meno fortunato, fino a quello più fortunato. Sono giornate di passaggio per quasi tutti i segni, che in questo periodo si trovano a fare un po’ i conti con quanto successo in estate e con il ritorno alla normalità. Ma scopriamo subito assieme la classifica dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox.

Oroscopo domani 13 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

In questa nuova classifica dell’oroscopo di Paolo Fox i segni che se la passeranno un po’ peggio sono Cancro, Gemelli e Sagittario. Per i nati sotto il Cancro è da maggio che tutto sembra andare un pochino a rotoli, diverse situazioni hanno subito bruschi rallentamenti e forse vi sentite un pochino abbattuti. Non tutto va male per loro, ma va anche detto che questo è un periodo da affrontare con calma, senza prendere decisioni affrettate. Per i Gemelli, invece, Venere dissonante porterà un po’ di fastidi in amore, ma è anche vero che basterà che si dedichino un pochino di più alla dolce metà, evitando di metterla da parte. Gli amici del Sagittario, infine, dovranno fare i conti con la dissonanza di Marte che li spinge a voler fare tantissime cose, magari gettandoli in una routine che a lungo andare li infastidirà. Tensioni in amore attorno a venerdì, meglio stare attenti.

Oroscopo domani 13 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Classifica oroscopo di Paolo Fox: periodo al top per..

Proseguendo nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox esposta durante la puntata di oggi de I Fatti Vostri, al nono posto si trovano i Leone. Secondo l’astrologo romano per loro è importante stare attenti alle scenate d’orgoglio che potrebbero spingerli a prendere di petto una decisione delicata della quale si pentiranno piuttosto in fretta. Giove li rende tesi, ma l’amore può crescere. Ottavo posto, invece, per i Pesci, che in questo periodo godono sì di un cielo spettacolare, ma che porterà anche diverse spese impreviste, mentre gli amori di vecchia data sembrano essere in un periodo di passaggio, forse crisi. Metà classifica per i Vergine, che non vedono l’ora di mettersi in gioco, anche a costo di una notevole stanchezza che li rallenterà.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 settembre 2022/ Previsioni per Leone, Vergine, Scoprione

Quinta posizione della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto il Capricorno, che in questo periodo riscopriranno un pochino l’amore. Qualche evento importante, secondo l’astrologo romano, li attende la prossima primavera, ed ora è il momento di gettarne le basi. Quarto posto per gli Acquario, con quel bellissimo Giove che li protegge, avvantaggiando il lavoro, ma l’amore rallenta un pochino.

Terzo posto della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto lo Scorpione. In questo periodo per loro è importante dedicarsi parecchio all’amore e alle cose da fare per il partner, in un contesto fatto di ottime giornate. Secondo posto, invece, gli amici della Bilancia che dopo diversi mesi difficili finalmente si sentiranno più forti e determinati che mai. Infine, primo posto per i Toro che mentre aspettano l’arrivo dell’ottimo Giove si trovano in una fase di cambiamenti e rinnovamenti positivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA