Classifica Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 ottobre a I Fatti Vostri/ Quali i segni top?

I FATTI VOSTRI, CLASSIFICA OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 20 OTTOBRE 2022: DA PESCI A SAGITTARIO, I SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Anche oggi, giovedì 20 ottobre 2022, andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox, la classifica dei segni zodiacali direttamente da I Fatti Vostri. Si parte con i nati sotto il segno dei Pesci: “Due stelle per i Pesci, molte preoccupazioni, alcune inutili e altre importanti ma voi non riuscite a passare sopra le cose, vi ci vuole un po’ di tempo per smaltire. Non vedo l’ora che arrivi la prossima settimana per una fase di recupero, ma oggi e domani piccoli fastidi e ritardi. Due stelle per la Bilancia. Avete perso tempo nel mettere d’accordo gli altri, mentre voi sapete benissimo cosa volete fare. Chi sta attorno a voi è sempre nervoso, attenzione a Cancro, Ariete e Capricorno. Giornata di oggi per la cautela. Tre stelle per la Vergine, momento di tensione. Dalla prossima settimana otterrete i risultati di ciò che avete iniziato in queste ore. Cercate di essere meno rigidi e più emotivi, alcuni Vergine pensano che rilevare le proprie emozioni significhi essere vulnerabili ma in realtà non è così. L’amore ha bisogno di verità”.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 20 ottobre 2022, con la relativa classifica dei segni, prosegue con i Gemelli: “Oggi fate le cose con calma, c’è una luna un po’ agitata che parla di fastidi, ritardi o il mettere a posto cose importanti. E’ un periodo utile per scrivere, i Gemelli hanno il dono della scrittura e del pensiero. Vi basterà appuntare le cose, anche dopo esservi svegliati: scrivere è come parlare a noi stessi, rileggendo i pensieri analizzeremo meglio certe situazioni. Sagittario, fra oggi e domani potrebbero tornare problematiche e fastidi di settembre. Se avete iniziato da poco un progetto o una gara, sarete comunque sulla cresta dell’onda. Il Sagittario vuole mettersi in gioco in altre settori, vuole fare cose nuove”.

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 20 OTTOBRE 2022, I SEGNI AL TOP: DA ARIETE A LEONE

Paolo Fox ha continuato a snocciolare l’oroscopo di oggi, 20 ottobre 2022, con la classifica dei segni, parlando degli Ariete: “4 stelle. Ci sono Ariete che hanno iniziato da poco progetti e che devono ambientarsi, e c0p anche chi si è arrabbiato un po’ troppo: non deve essere una battaglia continua se no passate dalla parte del torto. Cancro, 4 stelle. C’è aria di positività, sono contento perchè da maggio non siete più tranquilli soprattutto se avete portato avanti cose nuove o tentato strade che qualcuno vi aveva detto di non seguire. L’amore torna protagonista. 4 stelle per lo Scorpione. Settimana importante per un progetto ma anche settimana utile per fare richieste, verrete ascoltati. L’Amore? Venere sta entrando nel vostro segno”.

Quindi le prime posizioni della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 20 ottobre 2022: “4 stelle per il Capricorno. C’è un pettegolezzo che ogni tanto vi circonda e che non amate, il Capricorno quando sente troppe parole si chiude in se stesso e decide cosa fare da solo. Acquario deve rivelare la sua natura espansiva, libera, indipendente, in amore se ci sono gelosie o persone negative, dalla prossima settimana verranno alzati gli scudi. Il Toro ha una bella energia, sfruttate queste giornate fino a domenica per risolvere qualche problema, e ricordate i vostri conti. Infine il Leone, entro domenica c’è un risveglio: se qualcuno vi ha fatto un torto, preparatevi perchè presto vi prenderete una bella soddisfazione. Se dovete recuperare con qualcuno fate tutto entro domenica”.











