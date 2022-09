Classifica Oroscopo Paolo Fox settimanale 20-25 settembre 2022/ I Fatti Vostri, quali i segni al top?

I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox dal 20 al 25 settembre 2022: la classifica settimanale

Inizia una nuova settimana e come di consueto è Paolo Fox a darci qualche indicazione su come andranno queste giornate. Cosa dobbiamo aspettarci dal 20 al 25 settembre 2022? È proprio l’astrologo a fare la classifica a I Fatti Vostri: “Devo iniziare dal segno zodiacale dei Pesci che sta vivendo delle giornate un po’ faticose, il che potrebbe non essere legato generalmente a questo segno ma alle persone attorno. Il segno è un po’ tormentato ma l’anno prossimo avremo un cielo molto importante. Questo è un periodo di passaggio. Sagittario, undicesimo posto: Venere e Marte un po’ contrario. Se avete un partner che sta un po’ troppo addosso o non avete sbocchi creativi, potreste innervosirvi. Decimo posto per lo Scorpione: la noia potrebbe diventare la variabile del periodo. Venite da un agosto complesso ma adesso abbiamo una Venere più tranquilla. In questa settimana, nella parte centrale, vi sentirete un po’ agitati. Voi ve la prendete per tutto, anche in famiglia”.

“Nono posto per la Vergine. Questa settimana avete Marte e Venere un po’ agitati. Probabile che dobbiate mettere a posto delle questioni di lavoro: se c’è qualcosa che non vi piace, parlatene giovedì. Ottavo posto per l’Acquario, che ha una bella cera però mercoledì e giovedì avrà una luna opposta. Evidentemente c’è qualche piccolo conflitto: c’è voglia di fare cose nuove ma spesso potreste scontrarvi con qualcuno che non è d’accordo con voi”.

Passando ai primi posti della classifica settimanale dell’Oroscopo di Paolo Fox sui canali de I Fatti Vostri, ecco le posizioni dalla settima fino alla prima, dove troviamo il Leone: “Settimo posto per il segno della Bilancia. Da metà maggio avete cambiato vita, come se fosse arrivato un fulmine a ciel sereno a cambiare tutto. Siete proprio forti. State superando un problema importante: verso metà settimana avrete ancora più energia ma dovete risolvere qualche problema personale. Sesto posto per l’Ariete: avete una forza che viene da Giove che tiene al vostro segno. Forse oggi e domani sarete un po’ storditi. Quinto posto per il Capricorno: ah, quante ne fate! Chi ha un grande progetto per la fine dell’anno potrà star tranquillo perché il top arriva nella primavera del 2023.

Quarto posto per il segno del Cancro. Di perplessità ce ne sono state tante. Chi sta facendo una cosa nuova, magari un esperimento… Ammiro il coraggio ma non siate troppo ansiosi. Recuperano i Gemelli con un cielo importante anche dal punto di vista dell’amore. Toro al secondo posto: di cose ne avete fatte tante, ci sono tanti riferimenti al vostro fianco. Vorrete avere più quiete nei prossimi mesi. Il Leone è al primo posto con un grande cielo: avrete occasione di farvi valere“.











