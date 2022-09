Classifica Oroscopo Paolo Fox settimanale 26 settembre-2 ottobre 2022/ Al top Capricorno, Scorpione e…

Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale: dall’ultima posizione all’ottava

Ospite de I Fatti Vostri, Paolo Fox ha reso nota la classifica dei segni dell’oroscopo di Paolo Fox settimanale. Si parte come al solito dal fondo della classifica: “Dodicesimo posto per il Sagittario. Cari Sagittario, molti di voi sono confusi. In questo momento siete poco sereni, forse perché dovete cercare una nuova strada. Piccoli eventi hanno creato disagi o forse viene un po’ lontani dal partner. Una dissonanza di Mercurio e Venere vi lascia spaesati. Questo segno è nomade, cerca sempre situazioni diverse, vuole una vita avventurosa. Pare che in questo momento non abbiate una situazione certa”.

Penultima posizione per il Cancro, a seguire ci sono i Pesci: “Undicesimo posto per il segno del Cancro. Nonostante i vostri sforzi qualcosa non va. Secondo l’oroscopo Paolo Fox a volte siete proprio voi che vi mettete in una situazione rischiosa. Da una parte volere rapporti stabiliti, poi vi annoiate e mettete tutto in gioco mettendovi in una situazione di disagio. Se state provando una novità sul lavoro, ogni tanto dovrete arrabbiarvi. Attenti ai rapporti. Decimo posto per i Pesci: vi trovate in una condizione di lotta. Forse dovete cercare compromessi con chi è attorno a voi. In questo momento tutto sembra agitato attorno a voi e forse vi sentite un po’ presi di mira”.

Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale: Capricorno al primo posto

L’Oroscopo di Paolo Fox ha proseguito così nella classifica: “Nono posto per l’Ariete, che ha un sole un po’ contrario. Probabile che ci sia stata qualche problematica relativa al 2020 o 2021, come un piccolo debito, un qualcosa di burocratico. Non si esclude un guasto ad inizio di settembre. Verifica per i sentimenti: il miglior partner per l’Ariete è quello che gli tiene testa. Ottavo posto per il segno della Vergine: gli impegni ci sono ma in alcune giornate vi vedo pronti all’azione, in altre no. Di solito vi impegnate ma magari in questo momento vi siete accollati responsabilità grandi. Per voi è importante l’amore ma a volte gli uomini vedono un rapporto come una trappola”.

Andiamo a salire nella classifica settimanale dell’Oroscopo di Paolo Fox: “Settimo posto per il segno dei Gemelli con una Venere che insidia. A voi Gemelli occorre un partner che vi faccia sorridere: vi piace vivere nel gioco. Segue il Toro al sesto posto: Venere e Mercurio sono in buon aspetto. Siete improvvisamente diventati dei rivoluzionari: prima eravate casa e chiesta, adesso invece avete cambiato orientamenti. Bilancia, avete avuto un’estate particolare ma avete dimostrato di essere forti. Quando non dite le cose gli altri pensano che siate vulnerabili ma non è così. Leone, rilancio tra sabato e domenica: non vi perdete d’animo. Terzo posto per l’Acquario, che non ha pianeti contro e può sorridere: pure l’amore può arrivare. Al secondo posto lo Scorpione che ha un cielo di forza per i sentimenti. Primo posto per il Capricorno, che nella primavera 2023 darà molto di più”.











