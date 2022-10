Classifica oroscopo Paolo Fox settimanale 3-9 ottobre/ I Fatti Vostri: flop per Cancro, Sagittario e Ariete

Classifica oroscopo Paolo Fox settimanale 3-9 ottobre: i segni flop

Anche oggi, martedì 4 ottobre, Paolo Fox a I Fatti Vostri stila la classifica dell’oroscopo settimanale. Quali saranno i due segni più fortunati e quali invece si troveranno ad affrontare una settimana un po’ sottotono? Vediamoli subito e scopriamo quali influenze avrà la Luna che sta per entrare nel segno dell’Acquario.

Due stelline per il segno del Cancro, caratterizzato da grande vitalità e sincerità nel dire le cose. Un segno che però al momento vede Giove contrario e quindi il rischio di dire qualcosa di troppo. Intoppi anche per i nuovi progetti e un certo nervosismo in amore e nel lavoro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimana critica anche per i Sagittario, reduci da un mese di settembre molto “particolare” ma favoriti da Giove per fare maggior chiarezza sul futuro. Ottobre che parla di amore per i nati sotto questo segno. Due stelle anche per l’Ariete, che vede Giove transitare in questo segno ma che porta anche affaticamento per tutti gli impegni presi durante questo transito.

Proseguiamo con l’oroscopo di Paolo Fox settimanale a I Fatti Vostri. Tre stelline per il segno dello Scorpione, caratterizzato da un certo nervosismo in tema soldi e casa e dalle preoccupazioni per il prossimo anno, per le scelte che potrebbero arrivare tra cinque o sei mesi. Ottavo posto per il Leone, che vede la Luna entrare in opposizione già da questa sera e porterà agitazione e disorientamento, ma anche la necessità di porsi nuovi obiettivi in amore e nel lavoro. Settimo posto per i nati sotto il segno della Vergine, che ultimamente vivono un certo stress. Per i Pesci invece si prospetta un ottobre migliore di settembre, perché questo segno non ha più Venere contraria, ma dovrà ancora affrontare molti dubbi nei rapporti interpersonali.

Entriamo nel campo delle quattro stelle con la Bilancia: secondo l’oroscopo Paolo Fox Venere favorisce il mese di ottobre rispetto a quello di settembre e fornisce la spinta ad amare e ritrovare le emozioni più sincere. Saliamo in classifica con il Capricorno, un po’ affaticato anche in amore dove ci sono alcuni aspetti da recuperare. Terzo posto per il Toro, che a ottobre vivrà “alla grande” i propri sentimenti e trova grande favore per iniziative, idee e progetti. Occhio alla Luna storta stasera. Cinque stelline per i nati sotto il segno dei Gemelli, per cui si prospettano due settimane di successo per sviluppare idee e progetti innovativi. Primo posto per l’Acquario che ha Luna e Venere favorevoli e anche Marte. I nati sotto questo segno potranno cercare un’idea nuova in questo periodo e ritrovare del tempo per i propri hobby.











