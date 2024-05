Classifica paesi più felici al mondo 2024/ Italia all’ultimo posto tra i “Big” europei

Paesi più felici al mondo, la classifica 2024 pubblicata secondo l’ultimo World Happiness Report dell’Onu, che ha preso in esame vari parametri di valutazione per stilare una lista, che si aggiorna ogni anno, delle nazioni nelle quali i cittadini si considerano più soddisfatti e quindi meno arrabbiati per le condizioni di vita. A pesare sulle posizioni infatti sono vari elementi importanti per la felicità di un individuo, che sono fondamentalmente sei: il reddito, l’aspettativa di vita in salute, presenza o meno di persone sulle quali contare in caso di difficoltà, generosità, libertà ed affidabilità (Per questi ultimi si intende il livello di corruzione di un paese).

Come riporta il Corriere della Sera, commentando i risultati, ciò che emerge dalle prime posizioni è che le nazioni dove la gente è più felice sono sicuramente quelle a meno densità abitativa. Infatti al primo posto c’è la Finlandia che conta 5,56 milioni di abitanti in totale. Una posizione raggiunta e confermata ormai da sette anni, così come i paesi che arrivano subito dopo, al secondo, terzo e quarto posto: Danimarca, Islanda e Svezia.

Classifica paesi più felici al mondo 2024: primo posto per la Finlandia, Afghanistan ultimo

Nella classifica 2024 dei paesi più felici del mondo per la prima volta sono state fatte due valutazioni separate in base all’età. E se quella stilata per la fascia di popolazione over 60, segue i risultati generali, in quella dove sono stati presi in esame gli stessi fattori ma relativi ai giovanissimi entrano in lista della top 25 alcuni paesi nuovi dell’Europa dell’Est. Come la Lituania, la Serbia e la Romania. Per quanto riguarda l’Italia, quest’anno la posizione scende, con un ranking totale di 6,32, contro i 6,40 dello scorso anno, perdendo quindi 0,8 punti. Il nostro paese risulta tra gli ultimi rispetto ai cosiddetti “Big” dell’Europa.

Che oltre ai paesi scandinavi sono Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi. A sorpresa torna a comparire tra i primi posti quest’anno anche Israele, che scende in 5 posizione. Tuttavia le indagini, come rivela il rapporto Onu, si riferiscono al biennio 2021-2023. Quindi la guerra con Hamas influisce soltanto per gli ultimi tre mesi, cioè a partire da ottobre. Infine, all’ultimo posto, quindi tra i paesi più “Arrabbiati” del mondo, per il quarto anno consecutivo si conferma l’Afghanistan.











