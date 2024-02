CLASSIFICA PARZIALE SANREMO 2024: CHI AL TOP/ Quando verrà data? Testa a testa tra Angelina e Geolier

Testa a testa tra Geolier e Angelina Mango per la classifica parziale di Sanremo 2024?

l pubblico dell’Ariston di Sanremo ha fischiato la vittoria di Geolier, Guè, Luché e Gigi d’Alessio nella serata delle cover. Un verdetto che potrebbe darci un’indicazione interessante in vista della classifica parziale generale che verrà svelata all’inizio della finale di Sanremo 2024. Dunque, chi ritroveremo in vetta alla graduatoria domani sera, sabato 10 febbraio? E mentre la serata cover si chiude con il premio consegnato dal Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, a Geolier, gli interrogativi aumentano, con una certezza in più: Geolier è sicuramente nella mini lista di possibili favoriti, insieme ad un’altra grande sorpresa come Angelina Mango. La top five della serata duetti è stata dunque svelata, resta da capire come andranno le cose nella classifica parziale.

Vincitore Sanremo 2024 serata cover/ Ha vinto Geolier e l'Ariston fischia! Angelina Mango solo seconda

Cresce l’attesa per scoprire la classifica parziale al termine della serata dedicata alle cover a Sanremo 2024: Angelina Mango in fuga?

Curiosi di conoscere la classifica parziale di Sanremo 2024? Anche noi, moltissimo. Bisogna però portare ancora pazienza per scoprire il vincitore della serata cover e l’andamento generale della gara. Al termine di questa serata verrà appunto svelata la top five, mentre per la classifica parziale occorrerà attendere l’inizio della finale di Sanremo 2024. Per la prima volta in questa edizione, questa sera, sono tutte e tre le giurie a votare, ovvero il televoto, sala stampa e giuria delle radio.

TOP 5 CLASSIFICA SANREMO 2024, QUARTA SERATA/ Vince Geolier (con fischi!), Angelina Mango seconda

Anche questa sera il nome di Angelina Mango continua ad essere molto chiacchierato e non si può escludere che alla fine della competizione possa piazzarsi almeno sul podio con il suo brano La Noia. Nella seconda serata in testa c’era Geolier con I p’me, tu p’te, martedì invece la sala stampa aveva premiato Pazza di Loredana Bertè. Dunque, non è semplice capire come si evolverà Sanremo 2024, ma la sensazione è che il nome di Angelina Mango sia quello da tenere maggiormente sott’occhio per la classifica parziale.

Sanremo 2024, serata cover entra nel vivo, verso la composizione della classifica parziale: chi sale, chi scende… ci saranno sorprese?

Ricordiamo che al di là della top five di questa sera, in apertura dell’ultima serata verrà svelata la classifica parziale generale formata alla fine della serata cover. Domani sera, ricordiamo, tutti e 30 i cantanti saliranno nuovamente sul palco per presentare le loro canzoni in gara, sottoponendosi al televoto.

Diretta Sanremo 2024, serata cover / Scaletta: Geolier vincitore batte Angelina tra i fischi del pubblico

Con una media tra le percentuali ottenute nella serata attraverso il voto dei telespettatori e quelle ottenute nelle serate precedenti, si formerà una nuova classifica generale con l’ordine dei trenta brano. I primi cinque cantanti si esibiranno ancora, per arrivare alla proclamazione del vincitore. Siamo ancora lontani da quella fase, ora gli occhi sono tutti sulla classifica parziale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA