Classifica redditi politici 2020/ Conte ‘perde’ un milione, Lamorgese in vetta

E’ un presidente del consiglio Giuseppe Conte più povero rispetto al 2020, quello che si appresta ad affrontare il nuovo anno. Stando ai redditi dichiarati nel corso dell’anno da poco chiusosi, il premier ha “perso” ben un milione di euro, con il suo reddito letteralmente crollato da 1.155.229 del 2019, a “soli” 158.474, all’incirca 13mila euro al mese.

Le dichiarazioni patrimoniali sono state pubblicate sul sito del Parlamento, e il netto calo del patrimonio lo si deve, come aveva precisato Palazzo Chigi un anno fa di questi tempi, al fatto che, quando Conte aveva assunto l’incarico di Presidente del consiglio, aveva dovuto chiudere tutti i precedenti incarichi, emettendo quindi fatture relative. E così che Conte è stato superato da una sua ministra, la titolare dell’Interno Luciana Lamorgese, che ha dichiarato 229.160 euro nel 2020, seguita dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, distanziato a quota 128.687.

GIUSEPPE CONTE ‘PERDE’ UN MILIONE DI EURO, GUALTIERI IL PIU’ “POVERO”: CLASSIFICA DEI REDDITI

Fra i vari ministri, troviamo i 98mila euro di Boccia e Di Maio, i 97mila di Spadafora, i 93mila di Bonafede e gli 80mila del ministro della Salute, Roberto Speranza. Chiudono la squadra di governo Vincenzo Amendola (Affari Europei) con 33.375 euro e Roberto Gualtieri (Economia) con 31.874 euro. Per quanto riguarda invece le figure politiche non facenti parte direttamente dell’esecutivo, la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha dichiarato 256.739 euro, in calo rispetto ai 301.598 di un anno fa, ma comunque più del doppio rispetto al collega alla Camera, Roberto Fico, fermo a quota 98.471 euro. Tornando al reddito del Premier Conte, come sottolineato da Il Fatto Quotidiano, non è intervenuta “nessuna variazione della situazione patrimoniale” rispetto all’ultima dichiarazione presentata, di conseguenza il presidente del consiglio è ancora proprietario di un fabbricato a Roma, e di una vecchia auto di lusso Jaguar XJ6 immatricolata nel 1996 con un valore compreso fra i 5 e i 10 mila euro.



