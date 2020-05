Classifica Regioni R0 coronavirus al 5 maggio/ Sicilia e Puglia “peggio” di Lombardia

Pubblicità

La curva dell’epidemia di coronavirus continua a decrescere, quindi in Italia si sta andando verso un numero più basso in tutte le regioni. Lo ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) nella conferenza stampa organizzata oggi. Importante il dato sul tasso di contagiosità, indicato con R0, che risulta attualmente al di sotto del valore 1, compreso tra 0,5 e 0,7. La Fondazione Bruno Kessler ha fornito i dati relativi a questa stima fatta fino al 5 maggio 2020 e si può stilare una classifica. La regione con R0 più alto e la Sicilia (1,12), ma si precisa che questo potrebbe essere dovuto a «pregressi focolai limitati e di per sé non implica un aumento diffuso di trasmissione», anche perché «in Sicilia sono segnalati pochi casi di infezione con trend in riduzione nell’ultima settimana». La regione italiana che ha invece la stima di R0 medio più bassa è quella delle Marche, dove è addirittura di 0,29. Seguono il Molise con 0,42, poi le province autonome di Bolzano e Trento a 0,44, mentre la Sardegna è a 0,48.

CLASSIFICA R0: SICILIA E PUGLIA “PEGGIO” DI LOMBARDIA

Concentriamoci ora sulle regioni d’Italia che hanno un valore di R0 alto rispetto alle altre. Tralasciando il caso siciliano, che è stato chiarito dalla Fondazione Bruno Kessler durante la conferenza stampa organizzata dall’Istituto superiore di sanità (Iss), spicca il caso della Puglia, dove è di 0,96. Segue la Basilicata con 0,88, anche se resta una delle regioni meno colpite dal coronavirus in Italia. L’Umbria è invece a 0,83, la Calabria a 0,8. Dati sorprendenti se pensiamo che le regioni più colpite sono altre. Prendiamo ad esempio il caso della Lombardia, dove è di 0,57, poco meno l’Emilia Romagna a 0,53, come il Veneto e il Piemonte. Sono dati da non sottovalutare, se consideriamo che si tiene conto del tasso di contagiosità, appunto R0, per le decisioni da prendere nel corso della Fase 2. Non ci riferiamo solo alle riaperture, ma anche alla mobilità e agli spostamenti tra le regioni. Questo indicatore è infatti la bussola che orienterà le decisioni del governo da prendere riguardo eventuali allentamenti o ulteriori restrizioni.

La stima di #Rt di Fondazione Bruno Kessler (dati al 5 maggio 2020)





