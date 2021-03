CLASSIFICA SANREMO 2021 E PAGELLE QUARTA SERATA/ Super Maneskin-Peyote, flop Bugo

Anche la quarta serata del Festival di Sanremo 2021 ed è il momento delle pagelle, nonchè della classifica. Il voto della sala stampa ha portato importanti novità nella lista di gradimento in vista del gran finale: ottima risalita per Colapesce Di Martino, Maneskin e Willie Peyote, arrivati rispettivamente primi, secondi e terzo. Ermal Meta ha mantenuto la testa nella classifica generale, ma deve fare i conti con concorrenti ben attrezzati. Non sono arrivate delle buone notizie per Fedez & Francesca Michielin, relegati al 17° posto nonostante le aspettative della vigilia.

Questo Sanremo 2021 non smette mai di sorprendere ed è il momento di parlare di pagelle. Confermiamo il voto più alto ai Maneskin, come sempre protagonisti di una prova eccezionale. Merito un grande applauso anche Colapesce Di Martino, Willie Peyote, Coma_Cose, La rappresentante di Lista e Noemi. Nella lista dei bocciati non possiamo non trovare Bugo, Francesco Renga e Aiello.

SANREMO 2021, CLASSIFICA SALA STAMPA

1) Colapesce-Dimartino

2) Maneskin

3) Willie Peyote

4) La Rappresentante di Lista

5) Ermal Meta

6) Noemi

7) Arisa

8) Irama

9) Malika Ayane

10) Madame

11) Francesca Michielin & Fedez

12) Orietta Berti

13) Coma_Cose

14) Max Gazzè

15) Lo Stato Sociale

16) Fulminacci

17) Annalisa

18) Extraliscio feat Toffolo

19) Ghemon

20) Gaia

21) Fasma

22) Francesco Renga

23) Bugo

24) Gio Evan

25) Aiello

26) Random

SANREMO 2021, CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

SANREMO 2021, PAGELLE

ANNALISA 6 – La sua voce vale il prezzo del biglietto, ma la canzone non è nulla di eccezionale. Purtroppo.

AIELLO 4 – Un leggero miglioramento rispetto alla prima esibizione, ma non ci siamo ugualmente. La canzone è debole, troppe urla e poca chiarezza.

MANESKIN 9 – Confermato quanto detto la prima serata: il rock c’è, esiste e per fortuna abbiamo i Maneskin. Trascinanti, unici.

NOEMI 7,5 – Dolcezza incredibile, canzone “sanremese” e voce eccellente. Tra le candidate alla vittoria finale.

ORIETTA BERTI 7 – Il pezzo è legato a 40-50 anni fa, ma la sua voce cristallina renderebbe soave anche l’etichetta di un detersivo.

COLAPESCE DIMARTINO 8,5 – I ragazzi siciliani ci sanno fare, la canzone è leggera, ma fino a un certo punto. Il messaggio che veicola è importante. Bravi, bravi, bravi.

MAX GAZZÉ 5,5 – L’effetto spettacolo c’è sempre, ma è più debole rispetto al passato.

WILLIE PEYOTE 8,5 – Le canta a tutti come piace a noi, non guarda in faccia nessuno e il ritornello è strepitoso.

MALIKA AYANE 6,5 – La sua voce è straordinaria, lo sappiamo, e anche il brano non è male.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA 7,5 – Canzone pop intelligente, voce straordinaria. Una delle rivelazioni di questo Sanremo 2021.

MADAME 6,5 – La sua personalità enorme riesce a mascherare le lacune di un brano imperfetto.

ARISA 5,5 – La sensazione è la stessa di martedì: la sua voce è meravigliosa, ma il brano non sembra adatto a lei.

COMA_COSE 8 – Altra grande rivelazione di Sanremo 2021. Questi due ragazzi hanno una storia bellissima e, soprattutto, una canzone bellissima. L’alchimia è meravigliosa. Trovate qualcuno che vi guardi come si guardano loro due.

FASMA 6 – La canzone c’è, il ritornello resta, ma c’è troppo autotune.

LO STATO SOCIALE 6 – Sono divertenti e si divertono, il ritornello è orecchiabile ma è evidente che la canzone non ha la stessa potenza di “Una vita in vacanza”.

FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ 7 – La prima esibizione è stata “ostacolata” dall’emozione, questa sera F

IRAMA 4 – Brano pensato per le radio, giusto così. Ma il ritornello è irricevibile.

EXTRALISCIO FEAT DAVIDE TOFFOLO 7,5 – Portano freschezza, spensieratezza e voglia di vivere. E il brano è davvero degno di nota…

GHEMON 4 – Ci ha abituato a brani ben più interessanti, idem per l’interpretazione.

FRANCESCO RENGA 3 – Testo di una banalità imbarazzante. E la performance non brilla particolarmente, ecco…

GIO EVAN 6,5 – La sua canzone richiede attenzione e più ascolti, ma alla fine arriva. Speriamo abbia l’opportunità di esibirsi ad un orario accettabile.

ERMAL META 5,5 – Non ha mai fatto e non farà mai probabilmente delle brutte canzoni, ma “Un milione di cose da dirti” sembra costruita a tavolino per la vittoria. Ha fatto sicuramente di meglio.

BUGO 3 – Forse è meglio parlare del siparietto storico con Morgan se le esibizioni sono tutte come quella di stasera.

FULMINACCI 6,5 – Il prospetto è molto interessante, merita un buon piazzamento-

GAIA 5 – Il pezzo non ha lo spessore necessario per fare centro e lei non è neanche al meglio per poter sopperire con la voce.

RANDOM 5 – Siamo lontani dai suoi successi più conosciuti, però il cuore è palpabile. Dà tutto per il suo mestiere e questo merita rispetto.



