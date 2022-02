CLASSIFICA SANREMO 2022 PRIMA SERATA/ In attesa dei voti della Sala Stampa

CLASSIFICA PARZIALE SANREMO 2022, PRIMA SERATA

La classifica del Festival di Sanremo 2022 comincerà a prender forma oggi. Quella comunicata al termine della puntata sarà ovviamente solo parziale, visto che in questa prima serata vengono presentante le prime 12 canzoni in gara, mentre domani sarà la volta delle restanti 13. Pur non avendo peso sul voto e negli equilibri che si andranno a creare, noi de IlSussidiario.net abbiamo pensato di stilare una prima ipotesi a fronte delle prime sei canzoni che sono state cantante all’Ariston.

Al primo posto Michele Bravi con la sua “Inverno dei fiori“, che può contare su un testo molto poetico quanto potente. Se la gioca con “Ciao ciao” de La rappresentante di lista che ha portato una ventata di freschezza al Festival di Sanremo 2022, confermando le buone sensazioni emerse dopo il primo ascolto. Al terzo posto Gianni Morandi, che ha creato un bel mix tra la sua esperienza e il messaggio di “Apri tutte le porte” scritta per lui da Jovanotti.

CLASSIFICA PARZIALE SANREMO 2022: FUORI DAL PODIO…

Fuori da questo podio parziale Achille Lauro, accompagnato da Harlem Gospel Choir per la sua “Domenica“. Sempre originale, ma anche riconoscibile nel suo stile. Ci si aspettava qualcosa di più da Noemi e la sua “Ti amo non lo so dire“, non perché il suo testo non sia bello, ma perché non ha reso al meglio nell’esibizione. L’auspicio è che possa andar meglio nella prossima.

A chiudere questa classifica parziale del Festival di Sanremo 2022 “Ora e qui” di Yuman. Ci ritroveremo al termine di tutte le 12 esibizioni per aggiornarla, relativamente ovviamente alla prima serata, e per poi comunicarvi come è andata la votazione della Sala Stampa. Sarà anche interessante fare un raffronto per capire come cambiano le percezioni di queste canzoni della prima serata del Festival di Sanremo 2022.

