Classifica Sanremo 2022 seconda serata/ In attesa dei voti della Sala Stampa

CLASSIFICA PARZIALE SANREMO 2022, SECONDA SERATA

Con la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 avremo la classifica completa dei voti della Sala Stampa. Dopo la prima di ieri, tocca agli altri 13 cantanti in gara. Non si sono ancora esibiti tutti, ma possiamo tracciare un primo bilancio di questa prima parte. Partendo dalla migliore delle prime sette canzoni. Primo posto in questa graduatoria parziale per Emma Marrone, tornata alla grande all’Ariston con “Ogni volta è così“. Voce potente per un bel testo e un arrangiamento altrettanto piacevole.

Ma il suo primato è conteso da Ditonellapiega e Rettore che con la loro “Chimica” sono la vera sorpresa finora della serata, oltre che in generale della kermesse. Gran bel ritmo per un testo tutt’altro che banale. Al terzo posto Le Vibrazioni con la canzone “Tantissimo“. Loro ormai sono una garanzia, un porto sicuro. Ancor prima che si esibiscano si sa già come andrà a finire.

CLASSIFICA PARZIALE SANREMO 2022: FUORI DAL PODIO…

Passiamo alla seconda parte della classifica della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 con Sangiovanni e la sua “Farfalle” con cui si è aperta la puntata di oggi, regalando una ventata di freschezza. Poi Iva Zanicchi e la canzone “Voglio amarti“. La standing ovation è meritata, anche se non è un brano che può portarla sulla parte alta della graduatoria. Quindi, Giovanni Truppi che ha presentato “Tuo padre, mia madre, Lucia“, infine “Virale” di Matteo Romano. La gara però è tutt’altro che finita, quindi sarà interessante scoprire le canzoni dei cantanti in gara che devono ancora salire sul palco dell’Ariston e scoprire come i voti della Sala Stampa andranno a integrare e di fatto modificare la classifica che abbiamo scoperto ieri. Nella consapevolezza ovviamente che siamo solo all’inizio di questo cammino che è il Festival di Sanremo 2022.

