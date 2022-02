Classifica Sanremo 2022 terza serata/ Oggi televoto: sfida tra Elisa e Mahmood Blanco

La classifica generale del Festival di Sanremo 2022 è destinata a cambiare oggi, nella terza serata, visto che tocca al pubblico esprimersi. Lo possono fare tramite il televoto, votando con smartphone o telefono fisso. I giochi sono decisamente aperti, ma in attesa di conoscere se gli equilibri lassù in vetta sono cambiati, chi può insinuarsi nella sfida tra Elisa e Mahmood e Blanco, proviamo a fare delle valutazioni anche alla luce delle esibizioni che finora ci sono state all’Ariston. Tra quelli visti finora non possiamo che sistemare al primo posto Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”, come quelli che mettono ogni volta che la cantano. Al secondo posto piazziamo “Chimica” di Ditonellapiaga con Donatella Rettore, anche se c’è Irama con la sua canzone “Ovunque sarai” che potrebbe anche salire di più. Subito dietro piazzeremmo “Inverno dei fiori” di Michele Bravi, sempre molto intenso nelle sue interpretazioni. A completare la top five Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”.

ATTESA LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DI SANREMO 2022

Continuano a non convincere “Sesso occasionale” di Tananai, non tanto per la canzone, quanto per la resa della sua esibizione. Quindi, lo sesteremmo all’ultimo posto di questa prima parte della serata. Penultima Giusy Ferreri con “Miele”. Ma torniamo su: sesto posto per “Dove si balla” di Dargen D’Amico. Dietro una sorpresa interessante del Festival di Sanremo 2022, “Abbi cura di te” di Highsnob e Hu. Ottavo per “Perfetta così” di Aka 7even, sempre più convincente, quindi “Lettera di là dal mare” di Massimo Ranieri, “Sei tu” di Fabrizio Moro e “Insuperabile” di Rkomi. Si tratta ovviamente di considerazioni soggettive, legate soprattutto alle esibizioni a cui stiamo assistendo oggi. Ma appunto oggi tocca al pubblico, quindi sarà il televoto a definire la nuova classifica generale del Festival di Sanremo 2022.

