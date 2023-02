Classifica Sanremo 2023 dopo quarta serata/ Lazza sul podio con Ultimo e Mengoni

Ancora una volta Marco Mengoni. Lui il grande protagonista finora del Festival di Sanremo 2023: è il vincitore della serata cover e ha pure conservato il primo posto con la canzone Due vite nella classifica generale aggiornata dopo la quarta serata della kermesse canora. Alle sue spalle resta Ultimo con la canzone Alba. Sul podio c’è spazio per Lazza con Cenere. A completare la top five Mr. Rain con Supereroi, quindi Giorgia con Parole dette male.

Sanremo 2023, serata cover/ Diretta: Mengoni vincitore

Usciamo dalla top five. Al sesto posto c’è Tananai con Tango, poi Madame settimana con Il bene nel male, quindi Rosa Chemical all’ottavo posto con Made in Italy. Nono posto per Elodie con “Due, quindi al decimo posto Colapesce Dimartino con la canzone Splash. Cosa succede oltre la top ten? C’è Gianluca Grignani all’undicesimo posto con Quando ti manca il fiato, poi i Coma_Cose con L’Addio. Al tredicesimo posto i Modà con Lasciami.

Duetto Marco Mengoni e Kingdom Choir, cover "Let it be"/ É il vincitore!

CLASSIFICA SANREMO 2023 DOPO QUARTO SERATA: LA SECONDA PARTE

Passiamo alla seconda parte della classifica generale del Festival di Sanremo 2023 dopo la quarta serata delle cover. Ad aprire la seconda parte sono gli Articolo 31 con Un bel viaggio, poi Lda con Sei poi domani, mentre Leo Gassmann è sedicesimo con Terzo cuore. Diciassettesimo posto Paola & Chiara con Furore, davanti ad Ariete con la canzone Mare di Guai. Diciannovesimo posto per Mara Sattei e la sua Duemilaminuti. Colla Zio invece con Non mi va è al ventesimo posto. Avviciniamo alla parte finale della graduatoria. Mostro di gIANMARIA è al ventunesimo posto, a seguire i Cugini di Campagna con Lettera 22. Invece Levante è ventitreesima con Vivo, davanti a Polvere di Olly. Anna Oxa è venticinquesimo con Sali, a completare la classifica Will con Stupido al terzultimo posto, Shari con Egoista al ventisettesimo posto, quindi ventottesimo Sethu con Cause perse.

LEGGI ANCHE:

Classifica Cover Sanremo 2023/ Vincitore Marco Mengoni: Ultimo beffato, ecco la top 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA