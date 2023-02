Classifica Sanremo 2023, Elodie leader in radio/ Sorpresa Colapesce DiMartino

Sanremo 2023, Elodie prima in radio: i dati EarOne

Nell’attesa della terza serata di Sanremo 2023, si raccolgono i primi dati EarOne che vedono Elodie in pole position tra i 28 Big in corsa per il titolo di “Canzone italiana”. Dai dati EarOne, che indicano l’andamento tra i passaggi nelle programmazioni radiofoniche delle canzoni proposte dai 28 Big in corsa a Sanremo 2023, si delinea una prima classifica radio generale. La stessa vede in testa una dei concorrenti sanremesi più quotati alla vittoria del 73esimo Festival. Ossia la cantante di Due e, come il Big più giovane al centro della polemica -LDA- anche lei un’ex Amici di Maria De Filippi: Elodie.

Nella classifica EarOne, delineatasi in data odierna e alle ore 11:30 circa, Elodie é in pole position con 150 passaggi, conquistando 85 network radiofonici. Al secondo posto, secondo l’indicatore EarOne, si colloca in forte ascesa il suo Colapesce DiMartino con Splash: la formazione musicale conquista 61 network radiofonici e segna un cumulo di passaggi on air pari a 76 . Terzo posto per Giorgia, con Parole dette male: la compagna del professore di danza ad Amici 22 di Maria De Filippi, Emanuel Lo, totalizza 50 passaggi radiofonici conquistando i consensi di 44 radio.

Elodie favorita in radio, con Colapesce DiMartino e Giorgia: chi vince Sanremo 2023?

Comune denominatore nel podio delle prime tre posizioni targate Sanremo 2023, in radio, si registra tra Giorgia e Colapesce DiMartino. Entrambe le proposte di Sanremo 2023 hanno segnato la performance di debutto al Festival alla seconda serata dell’8 febbraio 2023. Per cui, in questi termini, possono dirsi svantaggiate di almeno una giornata rispetto ad Elodie, nella guerra dei passaggi radio. La cantante di Due, tuttavia, riesce a stregare da subito l’orecchio e l’occhio pubblico così come la critica, facendo incetta di consensi per iconicità, staging e intenzione vocale nell’interpretazione del brano sanremese.

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2023? La guerra radiofonica é appena iniziata e nella serata della data odierna, 9 febbraio 2023, é prevista la terza serata del Festival della canzone italiana condotta e diretta artisticamente da Amadeus.











