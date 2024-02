Classifica Sanremo 2024 annullata per irregolarità televoto?/ Codacons “Esito potrebbe essere stato alterato”

Il Codacons è pronto a chiedere l’annullamento della classifica del Festival di Sanremo 2024 per il caos televoto. Durante la finale, vinta da Angelina Mango con “La noia”, tantissimi utenti hanno riscontrato difficoltà nel votare, quindi l’associazione dei consumatori non esclude la possibilità di annullare l’esito del televoto per possibili irregolarità. Si allunga la coda delle polemiche, che Amadeus e la Rai avevano provato a spegnere in diretta assicurando che nessun voto sarebbe andato sprecato, pur ammettendo i disagi per i tantissimi voti che stavano arrivando.

Questa mattina, comunque, il Codacons ha riferito all’AdnKronos di aver raccolto le segnalazioni dei telespettatori e di voler indagare. Se dovessero emergere eventuali irregolarità nel televoto della classifica finale di Festival di Sanremo 2024, questa potrebbe essere annullata. «Il Codacons sta monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del Festival di Sanremo 2024», la premessa nella nota diramata.

CAOS TELEVOTO: CLASSIFICA SANREMO 2024 FALSATA? INTERVIENE IL CODACONS

Il Codacons rimarca il fatto che «eventuali problemi tecnici e anomalie durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero infatti alterare l’esito della gara e falsare la classifica finale del Festival». Questo il motivo per il quale il Codacons attende «gli accertamenti del caso e chiarimenti da parte dei soggetti responsabili, a partire da Rai e società telefoniche». Il Codacons, dunque, resta per ora in attesa: «Se saranno confermati disservizi o irregolarità siamo pronti a chiedere dinanzi le autorità competenti l’annullamento dell’intera classifica finale di Sanremo 2024». Ora si attendono chiarimenti da parte della Rai su quanto accaduto durante la finale del Festival di Sanremo 2024 per capire se ci sono davvero i margini per un’azione di questo tipo, che avrebbe del clamoroso.











