Anche la seconda serata è andata; il Festival di Sanremo 2025 procede a ritmo incalzante, sia nel merito della direzione di Carlo Conti sia in riferimento alla competizione canora stessa. La classifica della prima serata, con la top 5, ha riservato forse poche sorprese rispetto alle attese. Giorgia e Simone Cristicchi, basandosi sugli spoiler della stampa che ha avuto la possibilità di ascoltare i brani in anteprima, erano ampiamente ‘quotati’ già prima di salire sul palco dell’Ariston. Discorso simile per Achille Lauro, diversamente da Brunori Sas e Lucio Corsi che sono forse gli ‘outsider’ rispetto agli altri artisti in gara. Partendo da tale premessa, cosa ci dice la classifica Sanremo 2025 con la top 5 della seconda serata?

Significato testo Battito di Fedez/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025): maledetta depressione

Gli spunti di analisi e riflessione offerti dalla classifica Sanremo 2025 con la top 5 della seconda serata non sono pochi; innanzitutto, l’occhio cade su delle certezze evidenti rispetto ai primi 5 della serata precedente ma con un ‘ingresso’ a sorpresa. Giorgia, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Lucio Corsi sono rimasti in alto, in linea con quanto visto 24 ore prima; entra in top 5 della seconda serata Fedez. Non c’era però Brunori Sas che si esibirà con il secondo gruppo di cantanti in gara nel corso della terza serata. Con l’ingresso in gioco del televoto, al 50% con le radio, non è dunque cambiato l’equilibrio delle forze in gioco a Sanremo 2025.

Tradimento Fedez e Chiara Ferragni, cosa è successo?/ Rivelazioni e fake news: ‘terremoto’ di Fabrizio Corona

Top 5, classifica Sanremo 2025 seconda serata: Fedez unica eccezione 24 ore il primo verdetto

La classifica Sanremo 2025 e la top 5 seconda serata potrebbero aver già decretato i cantanti in gara che lotteranno per la conquista della vittoria. L’ordine ‘randomico’ dei primi 5 non ci permette di ampliare il ragionamento ma è evidente che – seppur in mancanza di 14 big – 4 nomi su 5 si sono confermati tra i preferiti a dispetto del cambio di equilibri nelle votazioni. Indicativo però l’ingresso nella top 5 seconda serata di Fedez; il rapper potrebbe essere dunque in alto anche nella classifica generale della serata precedente e dunque a ridosso dei migliori 5.

Fedez ha una nuova fidanzata? Il cantante ai Caraibi con Matilde Caru/ "Voglio tenerla nascosta"

In sostanza, l’analisi sulla classifica di Sanremo 2025 e top 5 seconda serata ci conferma forse i favoriti di questa edizione della kermesse ma con 1 o 2 posizioni che potrebbero però essere tutt’altro che scontate; Simone Cristicchi e Giorgia resteranno probabilmente nei primi 5 fino all’ultimo atto; anche Achille Lauro può vantare tale pronostico. Forse Lucio Corsi e Brunori Sas – come dimostrato dalla presenza di Fedez nella top 5 seconda serata – sono meno solidi in testa alla classifica Sanremo 2025.