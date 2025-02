Sanremo 2025, i nomi dei cantanti nella top 5: ecco chi potrebbe vincere

Chi sono i primi cinque classificati a Sanremo 2025? Nell’ultima serata del Festival il televoto ha parlato sul destino dei 29 cantanti in gara e Carlo Conti insieme ad Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan hanno letto la classifica per comunicare al pubblico come si sono posizionati gli artisti. Infine, hanno svelato i primi cinque in ordine casuale: badate bene che tra di loro c’è il vincitore di Sanremo 2025! Chiaramente, la classifica è data dai voti delle prime tre serate sommati a quelli della finale di oggi domenica 16 febbraio.

Finale Sanremo 2025/ Diretta: Olly è il vincitore! Secondo posto in classifica per Lucio Corsi!

Ma passiamo subito a scoprire chi sono i cantanti della top five: si tratta di Fedez – Battito, Simone Cristicchi – Quando sarai piccola, Brunori Sas – L’albero delle noci, Lucio Corsi – Volevo essere un duro, Olly – Balorda nostalgia. I cinque cantanti vengono poi votati di nuovo, con il risultato che è la somma della prima serata, della seconda, della terza e della finalissima del 16 dicembre. Le reazioni del pubblico sono state fortissime: grandi fischi dopo l’annuncio di Giorgia fuori dalla top 5 e arrivata sesta, per pochissimo una probabile vincitrice.

VINCITORE PREMIO SALA STAMPA LUCIO DALLA SANREMO 2025/ Simone Cristicchi ha vinto per Radio-TV Web

Classifica Sanremo 2025, polemiche dopo l’annuncio dei 5 finalisti: il pubblico si rivolta

Al pubblico di Sanremo 2025 non è piaciuta la classifica finale che ha visto fuori due dei cantanti più amati di quest’anno, ovvero Giorgia e Achille Lauro. Questi ultimi hanno portato sul palco due pezzi eccezionali ma purtroppo durante l’ultima puntata del festival i telespettatori non hanno premiato il loro brano e in studio sono partiti i fischi e le polemiche. Molto hype per Olly, che al suo primo anno a Sanremo 2025 si è dimostrato incredibilmente talentuoso e adatto a stare sul palco dell’Ariston.