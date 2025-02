Classifica Sanremo 2025 finale, testa a testa tra Olly e Giorgia per la vittoria

Finalmente ci siamo: manca pochissimo per la decretazione del vincitore Sanremo 2025 e soprattutto della classifica Sanremo 2025 finale completa e definitiva con tutte le posizioni dei 29 cantanti in gara, chi ci sarà sul podio e chi invece nella Top10? Secondo i pronostici forniti dai siti di scommesse a contendersi il trionfo nella kermesse ci sono Giorgia (trionfatrice della serata cover con Annalisa) e Olly, la prima con La cura per me ed il secondo con Balorda Nostalgia entrambi quotati a 3.50, poco sotto e quindi con buone chance di vittoria anche Simone Cristicchi con Quando Sarai Piccola (quotato a 3.75.) un po’ più distante invece, Fedez con Battito (6.00).

Vincitore Sanremo 2025 chi è, classifica finale/ Pronostici, quote bookmakers: chi sono favoriti, le sorprese

Nella classifica Sanremo 2025 finale nella top10 figurano poi Achille Lauro ed il suo brano Incoscienti Giovani con una quotazione di 7.00, a sorpresa scende e di molto la possibile vittoria di Lucio Corsi che ieri si è classificato secondo nella serata cover esibendosi con Topo Gigio in Nel blu dipinto di Blu. La vittoria di Corsi con Volevo fare il duro è quotata a 15.00, scende anche Brunori Sas e L’albero delle noci (21.00). A notevole distanza poi figura Irama con Lentamente (51.00) a pari merito nella decide posizione di questa ideale classifica Sanremo 2025 basata sui pronostici Coma_Cose con Cuoricini ed Elodie con Dimenticarsi alle Sette entrambi con una quotazione di 67.00.

Vincitore Premio della Critica Mia Martini Sanremo 2025/ Testa a testa tra Simone Cristicchi e Lucio Corsi?

Sanremo 2025 classifica finale e definitiva: fuori dalla Top10 Noemi e Tony Effe

Stando ai pronostici della classifica Sanremo 2025 finale fuori dalla top 10 si posizione Francesco Gabbani con Viva la vita e Noemi con Se t’innamori muori e Rocco Hunt con Mille volte ancora, la vittoria per tutti e tre è quotata solo 101.00. Tony Effe con Damme ‘na mano è quotato a soli 151.00 mentre Rose Villain ed il suo brano sanremese a 251.00. Insomma per tutti questi artisti, salvo clamorosi colpi di scena raggiungere la vittoria finale è molto difficile.

A notevole distanza con una quotazione di vittoria pari a 501.00 tutti gli altri artisti: Clara con Febbre, Willie Peyote con Grazie ma non Grazie, Rkomi con Il ritmo delle cose, Modà con Non ti dimentico, Gaia con Chiamo io Chiami tu, Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore, Sarah Toscano con Amarcord, Joan Thiele con Eco, e poi ancora più giù The Kolors, Bresh, Francesca Michielin, Shablo con Gueè, Joshua e Tormento, Serena Brancale e Marcella Bella. A decretare la classifica definitiva sono i voti della Sala Stampa web, radio e tv, la giuria delle radio ed il televoto.

Alessia Marcuzzi innamorata di Tormento? Confessione a Sanremo 2025/ "Ero pazza di lui, avevo una crush"