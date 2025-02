Classifica Sanremo 2025 generale con tutti i cantanti: chi c’è sul podio? Spicca Giorgia

Finalmente ci siamo e questa sera alla fine della terza serata del Festival, Carlo Conti insieme a Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini svelerà la classifica Sanremo 2025 generale e provvisoria di tutti i cantanti si scoprirà quindi chi saranno gli artisti classificatisi ai primi posti non solo tra i 14 cantanti che si esibiranno questa sera ma anche quella generale, cioè con tutti e ventinove. C’è molta attesa e curiosità dunque nel sapere come hanno votato il pubblico da casa attraverso il televoto e la giuria delle radio.

Vincitore Sanremo Nuove Proposte 2025/ Chi è Alex Wyse o Settembre? Il favorito è....

E nel frattempo è possibile fare dei pronostici sui possibili artisti che nella terza serata del Festival raggiungeranno la vetta dei primi cinque della classifica Sanremo 2025 generale con tutti i cantanti. Continua ad essere la super favorita alla vittoria Giorgia con la sua canzone La cura per me. L’artista romana che sul palco dell’Ariston porta un brano intenso con un testo scritto tra gli altri anche da Blanco che viene impreziosito dalla sua interpretazione e soprattutto dalla sua eccezionale voce che non ha eguali e che sin dal primo ascolto ha strappato la standing ovation del pubblico. La cantante romana è risultata tra i favoriti sia nella classifica del televoto della giuria delle radio che in quella della Sala Stampa Stampa, Tv, Radio e Web.

Classifica Sanremo 2025 Top 5, terza serata/ Pronostico: Brunori Sas confermato e in vetta anche Noemi e Olly

Sanremo 2025, classifica top 5 con tutti i cantanti: in vetta anche Achille Lauro e Olly

Basandoci sulla classifica Sanremo 2025 top 5 delle precedenti serate hanno buone chance di posizionarsi ai primi posti Simone Cristicchi con la sua struggente poesia dedicata alla madre malata di Alzheimer dal titolo Quando Sarai Piccola, soprattutto il testo ha colpito in maniera trasversale critica e pubblico e non è escluso che nella serata finale della Kermesse riesca a posizionarsi sul podio. Anche un altro cantautore ha ottime chance di vittoria, Brunori Sas con L’albero delle noci, questa volta brano dedicato alla figlia Fiammetta.

Abiti Sanremo 2025, 3a serata: stilisti e look dei cantanti/ Irama fa discutere, Gaia sexy e 'trasparente'

Di tutt’altro genere e più amati dalle radio e sui social e che hanno ampie possibilità di posizionarsi nella classifica Sanremo 2025 generale con tutti i cantanti anche Fedez con Battito, produzione eccellente e testo potente contro la depressione, Olly con la sua Balorda Nostalgia e Achille Lauro, al Festival con una nuova vesta più intimista e cantautoriale che ha incantato e convinto con la sua Incoscienti Giovani, per sapere però chi ci sarà ai primi posti della classifica Sanremo 2025 occorre attendere l’annuncio ufficiale.