Classifica Sanremo 2025 serata cover: chi ci sarà sul podio? Pronostici: Giorgia e Annalisa, Lucio Corsi e Topo Gigio, con Simone Cristicchi e Amara?

La gara dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 è entrata nel vivo e c’è grande attesa nel conoscere la classifica definitiva e soprattutto chi sarà il vincitore di questa edizione nella serata finale in onda domani, sabato 15 febbraio 2025. Questa sera, invece, la quarta serata della kermesse sarà incentrata sulle cover, gli artisti in gara in coppia con degli ospiti o con altri cantanti in gara porteranno sul palco dell’Ariston i grandi classici della musica italiana o internazionale ed alla fine verrà stilata la classifica Sanremo 2025 serata cover.

Chi sarà sul podio della classifica Sanremo 2025? Secondo i pronostici degli scommettitori riporta che ancora una volta le grandi favorite sono Giorgia ed Annalisa con la loro interpretazione di Skyfall di Adele. Sarà momento magico in cui le due artiste avranno modo di mettere ancora una volta le loro splendide voci e capacità vocali, la loro vittoria è quotata 2.50. Grande attesa anche per la coppia artistica e nella vita formata da Simone Cristicchi e Amara con la loro toccante rivisitazione de La Cura di Franco Battiato, sono quotati a 4.00. A suscitare curiosità, inoltre, anche il giovane cantautore rivelazione di questo Festival, Lucio Corsi che con Topo Gigio intonerà delle canzoni italiane più famose nel mondo.

Classifica Serata Cover Sanremo 2025: Fedez e Marco Masini sul palco dopo le polemiche

Secondo i pronostici nella classifica Sanremo 2025 serata cover potrebbero esserci a sorpresa anche The Kolours con Sal Da Vinci ed il tormentone degli ultimi mesi Rossetto e Caffè la cui vittoria, a sorpresa, è quotata a 7.00. Travolto dalle polemiche e dagli attacchi la vittoria di Fedez con Marco Masini con la nuova versione di Bella Stronza è data per favorita al 9.00 così come la vittoria di Olly con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band con Il pescatore di Fabrizio De André. Infine, quotati a 10.00, infine, si trovano Elodie e Achille Lauro con un medley di A mano a mano di Rino Gaetano e Folle Città di Loredana Bertè.

Un po’ più indietro nei pronostici della classifica Sanremo 2025 serata cover Massimo Ranieri con i Neri per Caso con Quando di Pino Daniele. Il cantautore napoletano viene omaggiato anche da Rocco Hunt con Clementino con Yes, I know my way ed infine con una quotazione di 29.00 Noemi e Tony Effe con Tutto il resto è noia. Agli ultimi posti della classifica con dei gap importanti si posizionano Rkomi e Francesca Michielin, Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino, Bresh con Cristiano De Andrè, Serena Brancale, Serena Brancale con Alessandra Amoroso e più indietro tutti gli altri come Marcella Bella con i Twin Violins.