Classifica Sanremo 2025 Top 5, terza serata del 13 febbraio 2025: Brunori Sas, Noemi e Olly in vetta?

Cresce l’attesa anche per la terza serata del Festival di Sanremo 2025, per i 14 cantanti che si esibiranno e soprattutto per l’annuncio finale della classifica Sanremo 2025 Top 5: chi ci sarà nelle prime posizioni? Chi potrà contendersi la possibilità di trionfare nella finalissima di sabato? Per rispondere a questa domanda riprendiamo l’analisi degli esperti SisalTipster aggiungendo che mentre nella prima serata della kermesse canora la classifica è stata stilata dalla Sala Stampa Web e Tv nella seconda e nella terza è decisa dal pubblico da casa televoto e dalla giuria delle radio.

Secondo i pronostici sulla classifica Sanremo 2025 Top 5 spicca Olly con la sua canzone Balorda Nostalgia, secondo i pronostici ha il 52% di possibilità di posizionarsi tra i migliori della serata. A notevole distanza, con il 21% di possibilità lo seguo Brunori Sas che nella prima serata ha incantato tutti con L’albero delle noci, brano dedicato alla figlia Fiammetta per cui si era aggiudicato un posto in classifica nella prima serata e che in questa potrebbe essere riconfermato. Buone chance hanno anche Irama con Lentamente e Noemi con Se ti innamori muori entrambi intorno al 9% di possibilità.

Festival di Sanremo 2025, chi sono i cantanti nella classifica top 5 della terza serata

Secondo gli esperti SisalTipster l’ultimo posto in questa provvisoria classifica top 5 Sanremo 2025 se la contendono Coma_Cose con Cuoricini e Tony Effe con Damme ‘na mano. Secondo i pronostici, infatti, l’ipotesi che quest’ultimi artisti possano essere in vetta alle posizioni in classifica è attendibile intorno al 3%. Non mancano però gli outsider, sorprese dal televoto potrebbero riservare alcuni artisti particolarmente amati dai più giovani come la vincitrice di Amici dell’ultima edizione Sarah Toscano o, per motivi totalmente diversi la crew Shablo ft Gue, Joshua e Tormento.

Quel che è certo è che ormai la gara è entrata nel vivo ed è possibile stilare delle ipotetiche classifiche provvisorie del Festival. La terza serata del Festival questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, vedrà Carlo Conti condurre insieme a tre donne splendide e diversissima tra di loro. Le co-conduttrice della serata, infatti, saranno Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. I cantanti Big in gara che si esibiranno, invece, oltre ai già citati Noemi, Brunori Sas, Irama, Tony Effe, Coma_Cose, Olly anche Gaia, Clara, Sarah Toscano, Massimo Ranieri, Joan Thiele, Shablo ft Gue, Joshua e Tormento, Modà e Francesco Gabbani: chi di loro sarà nella classifica Sanremo 2025 top 5?