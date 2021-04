Classifica Serie A/ Dopo i recuperi: l’Inter vola a +11, la Juventus vede il 2° posto

CLASSIFICA SERIE A: L’INTER VEDE LO SCUDETTO

La classifica di Serie A dopo i due recuperi del mercoledì lancia l’Inter verso lo scudetto: la vittoria maturata contro il Sassuolo, con i gol dei soliti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, pone i nerazzurri a +11 sul Milan con 10 partite da giocare. Un +11 che in realtà è +12, visto che c’è anche il vantaggio nel doppio derby per differenza reti: dunque, significa che la banda di Antonio Conte dovrà ottenere adesso 19 punti nelle prossime 10 giornate per essere sicura di vincere il tricolore, questo ammettendo che il Milan vinca sempre. Con 71 punti, l’Inter viaggia a 2,45 punti per gara: quasi impossibile pensare che possa perdere il titolo, anche perché Conte si è già trovato in queste situazioni e ha sempre gestito nel migliore dei modi, sulla panchina della Juventus, ampi vantaggi. Il temuto calo invernale non c’è stato, anzi in quei mesi l’Inter ha costruito il suo enorme margine sulla concorrenza: si tratta solo di aspettare per capire quando potrà effettivamente festeggiare uno scudetto che le manca da 11 anni.

LA JUVENTUS TORNA IN ZONA CHAMPIONS LEAGUE

La classifica di Serie A ci consegna però anche l’importantissima vittoria della Juventus: battendo il Napoli, nella partita che era in programma sei mesi fa, i bianconeri si sono ripresi il terzo posto scavalcando l’Atalanta e staccando i partenopei. Adesso il Milan è ad un solo punto: per Andrea Pirlo è dunque possibile prendersi anche la piazza d’onore e dunque si avvicina la possibilità di restare in Champions League. Paradossalmente però la vittoria di mercoledì aumenta i rimpianti: senza i punti persi contro le piccole (5 contro il Benevento, 2 lasciati al Crotone) la Juventus sarebbe lì a giocarsi lo scudetto, avendo lo scontro diretto in casa contro l’Inter. Il Napoli resta al quinto posto, ma si può consolare con il rigore di Lorenzo Insigne arrivato all’ultimo minuto: grazie a quel gol gli azzurri hanno la doppia sfida a favore nei confronti dei bianconeri, dunque saranno davanti in caso di arrivo a pari punti. Ricordiamo che, per essere completa, la classifica di Serie A ci dovrà ancora fornire il risultato del recupero Lazio Torino, con i biancocelesti che potrebbero accorciare sullo stesso Napoli e staccare la Roma.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 71

Milan 60

Juventus 59

Atalanta 58

Napoli 56

Lazio* 52

Roma 51

Verona 41

Sassuolo 40

Sampdoria 36

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 32

Fiorentina, Benevento 30

Spezia 29

Torino* 24

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno

