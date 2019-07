Classifica social della tv: vince Federico Fashion Style/ Solo settima Taylor Mega

Sorpresa nella classifica dei personaggi più social della tv italiana stilata dalla ricerca Nielsen. A conquistare il primo posto, infatti, non è un conduttore, ma un hair styist ovvero Federico Fashion Style che, dopo essersi fatto conoscere per la propria professionaità, sta conquistando anche il piccolo schermo con il programma “Il salone delle meraviglie” al punto da essere stato eletto il persoggio più social della tv nonostante sia attivo solo su Instagram. “Bhe che dire?? Grazie a tutti voi che mi seguite, continuate a seguirmi che presto vi darò altre info su Saone dee meravigie”, scrive l’hair stylist che è anche l’artefice del nuovo look di Tina Cipollari.

Classifica social della tv: Federico Fashion Style batte tutti

La vittoria di Federico Fashion Style non era così scontata. L’hair stylist, infatti, ha battuto personaggi importanti e, soprattutto, da anni protagonisti della tv italiana. Quali sono, dunque, gli altri personaggi della classifica social della tv italiana? Anche al secondo posto troviamo un personaggio sorprendente come l’insegnante di “Amici” Timor Steffens. Medaglia di bronzo per l’attore di “Gomorra” Salvatore Esposito. Al quarto posto si piazza Rudy Zerbi mentre al quinto troviamo la giovane cantante di X Factor 2018 Martina Attili. La regina di canale 5, Barbara D’Urso, invece, conquista la sesta posizione. Si piazza solo al settimo posto Taylor Mega mentre per trovare Francesco Monte bisogna scendere alla decima posizione. Valeria Marini, infine, porta a casa il diciassettesimo posto.

