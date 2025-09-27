Manca poco alla proclamazione della classifica Tale e quale show 2025: chi è il vincitore delle prima puntata? I possibili piazzamenti finali

Tony Maiello con Sal dal Vinci ha vinto la prima puntata di Tale e quale show: la classifica finale

Tony Maiello conferma il nostro pronostico ed è il vincitore della prima puntata di Tale e quale show 2025. La sua imitazione di Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè ha convinto tutto e gli ha consentito di superare, all’ultimo respiro e di un solo punto, Pamela Petrarolo con Noemi. Per quanto riguarda il resto della classifica, il terzo posto è condiviso a pari merito da Samuele Cavallo con Olly e Insinna e Cirilli con Lucio Corsi e Pavarotti.

Silvia Provvedi e il legame con la figlia Nicole cresciuta da sola/ “Sono gli anni in cui ho pianto di più.."

Segue in quinta posizione Beppe Quintale con Presley, mentre al sesto posto c’è la sportiva Antonella Fiordelisi con l’imitazione di Gaia. E ancora, in settima posizione le Donatella, ottavo Gianni Ippoliti, mentre sul fondo troviamo Carmen di Pietro e Maryna con le loro imitazioni di Madonna e Lady Gaga.

Giovanni Benevento, chi è compagno di Pamela Petrarolo e padre della figlia Futura/ "Il mio porto sicuro..."

Tony Mayello favorito per la prima puntata di Tale e quale Show 2025? Ecco chi può insidiarlo

Tutto pronto per la prima puntata di Tale e quale show 2025 e cresce la curiosità di vedere all’opera i concorrenti di questa nuova edizione. Difficile pronosticare il vincitore di questa puntata d’apertura, ma in attesa della classifica finale possiamo provare a fare qualche ragionamento logico sui favoriti. Ovviamente sono semplici sensazioni della vigilia, non possiamo sapere infatti chi ci sorprenderà né chi riuscirà ad agguantare la vetta della classifica. Partiamo da una certezza: sul fondo troveremo, molto probabilmente, la ripetente Carmen di Pietro, questa sera nei panni di Madonna.

Chi è Elisa Angelini, la compagna di Samuele Cavallo/ Un grande amore coronato dalla figlia Isabel

Anche Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, rischiano di stazionare sul fondo della classifica, ben lontani dalle posizioni che contano. Allora su chi puntiamo in vista della prima puntata di Tale e quale Show 2025? Un concorrente interessante è senza dubbio Tony Maiello, che ha il compito di rifare Sal Da Vinci. Sarà lui il vincitore?

Tale e quale show 2025, cresce l’attesa per la proclamazione del vincitore e per la classifica

Oltre a Tony Maiello, occhi puntati sulll’influencer Maryna che indosserà i panni di Lady Gaga. Anche lei potrebbe giocarsi le prime posizioni, mentre Samuele Cavallo nei panni di Ollly è una possibile sorpresa. E poi ci sono ancora le Donatella nei panni di Alessandra Amoroso e Serena Brancale con la hit estiva Serenata. Ecco, le due sorelle gemelle potrebbero decollare oppure naufragare. Senza mezze misure.

Spazio poi ad Antonella Fiordelisi che sarà Gaia con Chiamo io chiami tu. Anche lei, può ben figurare e ottenere un piazzamento decoroso in classifica. Ancora, l’ex gieffina Pamela Petrarolo nei panni di Noemi: abbiamo buone sensazioni, almeno per questa sua prima imitazione.