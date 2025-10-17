Manca poco alla classifica Tale e quale show 2025 e alla proclamazione del vincitore della quarta puntata: Pamela Petrarolo a caccia del bis

Tale e quale Show 2025: Pamela Petrarolo a caccia del bis nella quarta puntata

Cresce l’attesa per scoprire la classifica e il vincitore della quarta puntata di Tale e quale show 2025. La scorsa settimana ha trionfato Pamela Petrarolo, con una meravigliosa imitazione di Gianna Nannini. Riuscirà a confermarsi anche questa sera? La showgirl ce la metterà tutta per il bis, ma attenzione a Tony Maiello che cercherà di riprendersi la vetta della classifica con Harry Styles. Tra i possibili favoriti della quarta puntata di Tale e Quale Show 2025 ci sono anche Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, nuovamente impegnati in un duetto impossibile.

La strana coppia può insidiare Maiello e Petrarolo con l’imitazione di Renato Carosone e Rocco Hunt, dopo aver piacevolmente sorpreso nelle prime settimane. Da tenere d’occhio anche Antonella Fiordelisi, che è pronta a trasformarsi in Anna.

Classifica e vincitore Tale e quale Show: chi trionfa nella quarta puntata?

Manca davvero poco alla proclamazione del vincitore e l’annuncio della classifica di Tale e quale show 2025: chi trionferà nella quarta puntata? Stando ai pronostici, difficile che possa avvicinarsi alla vetta la volenterosa Carmen Di Pietro, stasera alla prova con Celine Dion. I social sorridono alle Donatella, che questa sera indossano i panni di Paola e Chiara, ma che ancora non sono riuscite ad avvicinarsi ai primi posti.

Chi potrebbe invece risalire, a nostro avviso, è Maryna con Anna Tatangelo. Attenzione poi a Samuele Cavallo con Massimo Ranieri e, infine, Gianni Ippoliti con Gianni Morandi anche se fino a questo momento ha dato la sensazione di non poter puntare ai vertici, come del resto Peppe Quintale stasera nei panni di Tony Hadley. Ci stupirà?