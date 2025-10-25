Classifica Tale e quale Show 2025, chi è il vincitore della quinta puntata? Cresce l'attesa per la proclamazione: i pronostici della vigilia

Classifica tale e quale show 2025: il vincitore è Maryna con Cristina Aguilera!

Abbiamo la classifica e il vincitore della quinta puntata di Tale e quale Show 2025. Ultimo posto in graduatoria per Carmen di Pietro con Orietta Berti; nono posto per Gianni Ippoliti con Tony Effe; ottavo posto per Peppe Quintale con Jovanotti; settimo posto Le Donatella (Parisi e Cuccarini) a pari merito con Gabriele Cirilli e Flavio Insinna (impegnati nella strana imitazione di Pelù – Bennato); poi ancora Samuele Cavallo con Robin Williams; saliamo con Pamela Petrarolo in Mia Martini; terza posizione per Antonella Fiordalisi con Karol G; Tony Maiello secondo in classifica con Tiziano Ferro, mentre Maryna è prima con Cristina Aguilera. A lei il titolo di vincitore!

Verso la proclamazione del vincitore di Tale e quale show: chi trionfa nella quinta puntata? Pamela Petrarolo favorita

Cresce l’attesa per scoprire la classifica e il vincitore della quinta puntata di Tale e quale Show. Chi trionferà nella puntata di stasera, venerdì 24 ottobre? I pronostici a pochi minuti dall’inizia della competizione sorridono a chi è già ai vertici della classifica. In particolare, Pamela Petrarolo è considerata una delle possibili favorite con l’imitazione di Mia Martini.

Nella scorsa puntata, l’ex gieffina ha chiuso in terza posizione con cinquantacinque punti ma stasera vuole compiere il salto di qualità e tornare a sorridere con un’imitazione che si preannuncia imperdibile. Sbirciando alle altre imitazioni, attenzione alla possibile sorpresa delle Donatella con Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Samuele Cavallo ha tutte le intenzioni di inserirsi nella lotta ai vertici con Robin Wiliams, ci riuscirà?

Tale e quale show 2025, la classifica della quinta puntata: attenzione alla coppia Cirilli-Insinna

Difficile azzardare il nome del vincitore di Tale e quale Show, in una quinta puntata che si preannuncia imprevedibile. Antonella Fiordelisi è un enigma con Karol G, mentre Maryna può ben figurare con l’imitazione di Christina Aguilera. Ci sono poi Flavio Insinna e Cirilli nei panni di Piero Pelù ed Edoardo Bennato, anche loro da non sottovalutare alla luce del percorso positivo che stanno facendo in questa edizione.

Più difficile veder spiccare Gianni Ippoliti nella complicata trasformazione in Tony Effe, mentre incuriosiscono Tony Maiello in Tiziano Ferro e Peppe Quintale in Jovanotti. Come sarà la classifica finale? Manca poco per scoprirla, la palla intanto passa ai giudici e al pubblico a casa.