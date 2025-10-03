Cresce l'attesa per la proclamazione del vincitore di Tale e quale show 2025: pronostici sulla classifica finale, Maiello ancora favorito?

Tale e quale show 2025, Tony Maiello ancora favorito? Ecco chi lo insidia…

Cresce l’attesa per la classifica e la proclamazione del vincitore della seconda puntata di Tale e quale show 2025. I favori dei pronostici spettano di diritto a Tony Maiello, vincitore della prima puntata con Sal Da Vinci, ma stasera impegnato coon l’imitazione del mitico Ed Sheeran. Ad insidiarlo in classifica potrebbero esserci le Donatella, pronte ad indossare i panni di Baby K e Giusy Ferreri. Grande curiosità di vedere all’opera anche l’influencer Antonella Fiordelisi, che aspettava da tempo l’occasione per indossare i panni di un suo idolo: Dua Lipa.

Andrea Riso, chi è il fidanzato di Giulia Provvedi / Un grande amore e una privacy davvero costante

Attenzione anche a Maryna nei panni di Anna Oxa: potrebbe essere una piacevole sorpresa ai piani alti della classifica di Tale e quale show 2025. Poche chance, almeno sulla carta, per Carmen di Pietro che stasera si trasforma in Ambra Angiolini.

Tale e quale show 2025, cresce l’attesa per la classifica e la proclamazione del vincitore della seconda puntata

C’è poi la curiosa assegnazione a Samuele Cavallo, nei panni del cantante americano Benson Boone, una prova complicata e a doppio taglio. Poi non bisognerà sottovalutare la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che nella prima puntata sono arrivati terzi in classifica con un’imitazione godibile e credibile di Lucio Corsi e Pavarotti.

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi / "Uno degli Under 30 più influenti al mondo"

Sarà la volta buona stasera? Nella seconda puntata di Tale e quale show indossano i panni di Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi e hanno tutte le intenzioni di confermare quantomeno il podio in classifica. Stesso obiettivo per Gianni Ippoliti che è pronto a scendere in pista con Fred Bongusto, mentre Peppe Quintale è Achille Lauro. Dunque, chi sarà il vincitore della seconda puntata? Ancora presto per dirlo, ma la certezza è che ai piani alti sarà una bella lotta…