Cresce l'attesa per la proclamazione del vincitore di Tale e quale show 2025: pronostici sulla classifica finale, Maiello ancora favorito?
Tale e quale show 2025, Tony Maiello ancora favorito? Ecco chi lo insidia…
Cresce l’attesa per la classifica e la proclamazione del vincitore della seconda puntata di Tale e quale show 2025. I favori dei pronostici spettano di diritto a Tony Maiello, vincitore della prima puntata con Sal Da Vinci, ma stasera impegnato coon l’imitazione del mitico Ed Sheeran. Ad insidiarlo in classifica potrebbero esserci le Donatella, pronte ad indossare i panni di Baby K e Giusy Ferreri. Grande curiosità di vedere all’opera anche l’influencer Antonella Fiordelisi, che aspettava da tempo l’occasione per indossare i panni di un suo idolo: Dua Lipa.
Attenzione anche a Maryna nei panni di Anna Oxa: potrebbe essere una piacevole sorpresa ai piani alti della classifica di Tale e quale show 2025. Poche chance, almeno sulla carta, per Carmen di Pietro che stasera si trasforma in Ambra Angiolini.
Tale e quale show 2025, cresce l’attesa per la classifica e la proclamazione del vincitore della seconda puntata
C’è poi la curiosa assegnazione a Samuele Cavallo, nei panni del cantante americano Benson Boone, una prova complicata e a doppio taglio. Poi non bisognerà sottovalutare la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che nella prima puntata sono arrivati terzi in classifica con un’imitazione godibile e credibile di Lucio Corsi e Pavarotti.
Sarà la volta buona stasera? Nella seconda puntata di Tale e quale show indossano i panni di Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi e hanno tutte le intenzioni di confermare quantomeno il podio in classifica. Stesso obiettivo per Gianni Ippoliti che è pronto a scendere in pista con Fred Bongusto, mentre Peppe Quintale è Achille Lauro. Dunque, chi sarà il vincitore della seconda puntata? Ancora presto per dirlo, ma la certezza è che ai piani alti sarà una bella lotta…