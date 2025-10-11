Tale e quale show 2025, ecco la classifica e il vincitore della terza puntata: primo posto per Pamela Petrarolo con Gianna Nannini

E siamo finalmente arrivati al verdetto di Tale e quale Show 2025, con la classifica della terza puntata e il vincitore di questa sera. Carlo Conti comunica la graduatoria definitiva che tiene conto dei voti dei giurati e del pubblico a casa. Si parte dall’ultimo posto in classifica occupato da Gianni Ippoliti (Renato Zero) e si prosegue con Carmen di Pietro (Vanoni), Peppe Quintale (Hernandez), Maryna (Shakira), le Donatella (ABBA), Antonella Fiordelisi (Elodie), Samuele Cavallo (Mengoni).

Sul podio troviamo Insinna e Cirilli (Mannoia e Cash). Dunque il vincitore della terza puntata di Tale e quale show 2025 è Pamela Petrarolo, che chiude la serata esibendosi nuovamente tra gli applausi del pubblico con Gianna Nannini! Secondo posto per Tony Maiello col ricordo di Mango.

Tale e quale show 2025, Samuele Cavallo ancora favorito?

Manca poco per scoprire la classifica della terza puntata di Tale e quale Show, con la proclamazione del vincitore ormai dietro l’angolo. Chi sarà il campione di questa serata? Il favorito sembra essere ancora Samuele Cavallo, a caccia del bis di vittorie con l’imitazione di Marco Mengoni. Attenzione però a Tony Maiello, che lo insidia con Mango, ma anche al possibile outsider Gianni Ippoliti che si cimenterà nell’imitazione di Renato Zero. Resta comunque molto difficile azzardare un pronostico vero e proprio, poiché un ruolo chiave oltre ai giudici lo avranno anche ai social.

E allora sbirciando al gradimento web non possiamo non considerare le mitiche Donatella, anche se stasera saranno impegnate nell’imitazione non facile degli ABBA. Grande curiosità anche nei confronti di Antonella Fiordelisi nei panni di Elodie, pronta a conquistare una posizione decorosa in classifica.

Tale e quale show 2025, si avvicina l’ora di scoprire il vincitore e la classifica della terza puntata

La caccia al vincitore della terza puntata di Tale e quale Show potrebbe anche regalare delle sorprese. Perché guardando alle precedenti puntate, ci sono concorrenti meritevoli che hanno le carte in regola per sbaragliare i favoriti. Pamela Petrarolo è tra questi, come del resto Maryna. Le due showgirl imiteranno rispettivamente Gianna Nannini e Shakira. Poi, ancora, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli nel “duetto impossibile” di Tommy Cash e Fiorella Mannoia.

Difficile, almeno sulla carta, che possano giocarsi la vittoria. Lo stesso dicasi per Carmen di Pietro con Ornella Vanno, mentre Peppe Quintale nei panni di Patrick Hernandez resta un punto interrogativo. Chi sarà, dunque il vincitore della terza puntata?