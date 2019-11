Classifica Tali e Quali e vincitore/ Veronica Perseo sbaraglia tutti con Lady Gaga

Buona la prima per Tali e Quali, lo spin-off di Tale e Quale Show condotto come di consueto da Carlo Conti e in onda in prima serata su Rai 1. In attesa di scoprire se il format avrà un futuro (come al solito, in questo, il pubblico è sovrano), è tempo di passare al vaglio le diverse esibizioni e stabilire se la giuria ha avuto o meno ragione nell’attribuire certi punteggi. In linea di massima, il pubblico è risultato concorde nel premiare Veronica Perseo, la 24enne di Cagliari che si è distinta per una Lady Gaga particolarmente interessante. Niente da dire, se non “somigliantissima” tanto nell’aspetto quanto nella voce. La sua carta vincente, forse, è stata proprio quella dell’estetica. Carlo Conti ha invitato a più riprese la giuria a non votare secondo l’occhio, ma secondo l’orecchio; i truccatori, infatti, non hanno avuto modo di fare i calchi per le protesi. Ciononostante, si sa, l’occhio vuole la sua parte, e talvolta il giudizio viene condizionato anche inconsciamente.

Tali e Quali: i migliori e i peggiori

Era inevitabile, dunque, che Veronica Perseo risultasse la migliore della serata. Niente da fare per Adonà Mamo, un altro dei protagonisti di Tali e Quali arrivato secondo con un distacco di 7 punti. Adonà, cameriere siracusano, è un vero personaggio: il giovane ha una voce da soprano pur essendo maschio, il che gioca a suo favore nel momento in cui la giuria vuol essere “stupita”. Vanessa Incontrada si dice “scioccata” dinanzi alla sua Maria Callas, di cui ricalca il timbro un po’ scuro e gutturale. Strano a dirsi, ma la sua interpretazione è migliore persino di quella delle altre donne che l’hanno imitata. Degna di nota, a tal proposito, la Callas di Lidia Schillaci, che le è valsa una vittoria di puntata nonché il “bacio accademico” dei giurati. Che nemmeno stasera si risparmiano: Giorgio Panariello, per esempio, trattiene a stento le lacrime davanti all’imitazione di Renato Zero.

La classifica di Tali e Quali

Quello di Panariello non è un pianto dalle risate o un modo di dire sarcastico: il comico si commuove sul serio. La “colpa” è di Armando Cesarano, che porta sul palco uno Zero veramente valido. Buono anche il risultato ottenuto da Claudio Sacco, Marco Masini, e Valentina Caturelli, Alexia, un po’ penalizzata dal fatto che la sua esibizione fosse più “leggera” e meno drammatica. Sublime la voce di Stella Grillo; peccato solo non somigliasse a quella di Barbra Streisand. Questa la classifica completa: dal basso, Giuliano Sangiorgi, Amy Winehouse, Bee Gees, Alexia, Riccardo Cocciante, Barbra Streisand, Gianna Nannini, Francesco Renga, Renato Zero, Marco Masini, Maria Callas, Lady Gaga.



