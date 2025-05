The Couple verso la finale: la situazione delle coppie

Questa sera va in onda una nuova puntata di The Couple su Canale 5, che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena a distanza di ormai una settimana dalla finalissima anticipata e in programma la prossima domenica 11 maggio 2025. Cambi di programmazione eccezionali per il reality di Ilary Blasi, grande novità di Mediaset, che tuttavia non ha saputo far breccia nel cuore dei telespettatori portando a un drastico calo degli ascolti di settimana in settimana.

La gara nonostante tutto continua e, questa sera, potrebbero arrivare importanti verdetti per le 7 coppie rimaste ancora in gioco, dopo l’eliminazione di Elena Barolo e Thais Wiggers. La domanda è solo una: chi possiede la chiave vincente, quella che permette di aprire la cassaforte contenente il ghiotto montepremi in palio di un milione di euro? Di puntata in puntata le coppie si sono sfidate a suon di giochi, prove e test con l’obiettivo di incrementare il proprio bottino e ottenere quante più chiavi possibili, sperando così di avere più probabilità di possedere quella vincente.

Classifica The Couple: le sorelle Boccoli in testa con 7 chiavi

Dando un’occhiata alla classifica di The Couple sino a questo momento, e in attesa della puntata in onda questa sera su Canale 5, chi è in possesso del maggior numero di chiavi? A guidare la classifica sono le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli che, di puntata in puntata, hanno conquistato la bellezza di 7 chiavi: un ghiotto bottino provvisorio, che potrebbe ulteriormente incrementarsi o rischiare di diminuire stasera stessa, in base alle nuove prove di puntata.

Seguono Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Lucia e Irma Testa e Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi tutti con 2 chiavi; al fondo della classifica troviamo invece 3 coppie con una sola chiave, trattasi di Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli e Fabrizio e Danilo Mileto. Tutto però può ovviamente essere ribaltato nel corso della nuova puntata, con nuove emozionanti sfide che metteranno alla prova le coppie.

