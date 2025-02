Classifica Top 5 Sanremo 2025, prima serata: Giorgia, Olly ed Achille Lauro sul podio provvisorio?

Finalmente ci siamo, questa sera prende il via la prima serata del Festival di Sanremo 2025, alla conduzione Carlo Conti affiancato dalla co-conduttrice Antonella Clerici e dal co-conduttore Gerry Scotti ma tutti gli occhi sono puntati soprattutto sugli artisti in gara e sulle loro canzoni. Si esibiranno tutt’ e 29 in una lunga carrellata in cui non mancheranno emozioni e divertimento, lacrime e sorrisi, e soprattutto a fine serata si scoprirà come sarà composta la classifica top 5 Sanremo 2025 della prima serata. Al momento è difficile fare pronostici perché le canzoni sono ancora inedite ma già i pronostici e gli scommettitori hanno stilato le loro classifiche.

INCIDENTE FRANCESCA MICHIELIN, PERCHE' NON HA STAMPELLE A SANREMO 2025/ Carlo Conti l'aiuta: "Caviglia rotta"

Chi ci sarà nella classifica Top 5 Sanremo 2025? Non sembrano esserci dubbi che la super favorita alla vittoria finale sia Giorgia con la sua La cura per me, voce limpida e potente ed un testo scritto tra gli altri anche da Blanco che lascia il segno. Insomma se non è trionfo almeno la Top 5 dovrebbe essere assicurata. Buone chance, molto a sorpresa, sembra avere Olly con Balorda Nostalgia si è conquistato già il crescente favore del pubblico. E mentre sempre pronto a stupire tutti Achille Lauro con Incoscienti Giovani, a sorpresa potrebbero rientrare nella Top 5 anche due tra i migliori cantautori del panorama italiano: Brunori Sas con L’Albero delle Noci dedicata alla figlia Fiammetta e Simone Cristicchi con Quando Sarai Piccola.

Sanremo 2025, prima serata/ Diretta, scaletta, cantanti e ospiti: Francesca Michielin e The Kolors convincono

Sanremo 2025: anche Irama nella classifica della Top 5? Fedez e Tony Effe scendono

In questa ipotetica classifica Top 5 Sanremo 2025 al terzo posto campeggia Irama, già dato per favorito in altre edizioni del Festival e che ha portato a casa sempre ottime posizioni in classifica. Questa volta porta Lentamente e per i pronostici potrebbe tranquillamente classificarsi tra i primi cinque. Buone possibilità di raggiungerla anche per Noemi con Se ti innamori muori scritta da Mahmood.

Non mancano inoltre artisti che, ad eccezione di clamorosi colpi di scena finali, si posizionano fuori dal podio. È il caso di Lucio Corsi con Volevo Essere un duro e Joan Thiele con Eco. Fuori però sarebbero anche Tony Effe e Fedez, entrambi al centro di un pesante dissing nei mesi scorsi che portano sul palco dell’Ariston il primo Damme ‘na mano, il secondo con Battito, insomma cresce l’attesa per sapere chi ci sarà nella classifica Top 5 Sanremo 2025.

ABITI SANREMO 2025 CARLO CONTI, ANTONELLA CLERICI E GERRY SCOTTI/ Stilisti, look prima sera: luce ed eleganza